Plus de 5 euros le kilomètre, le prix de cette autoroute a encore flambé

Le prix de cette portion d'autoroute a connu une forte augmentation le 1er février, près de deux fois supérieure à la hausse moyenne constatée en France.

Comme chaque année, le 1er février n'est pas une date particulièrement attendue par les automobilistes. Et pour cause, l'entrée dans le deuxième mois de l'année coïncide avec l'application des nouveaux tarifs autoroutiers. Toutes les concessions, parmi lesquelles Vinci, Eiffage ou la SANEF, chargées essentiellement des constructions, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes, peuvent revoir à la hausse tous les 12 mois leurs contrats passés avec l'État. Ces sociétés ne s'en privent pas, et en 2024 les prix des péages vont une nouvelle fois augmenter. Moins forte qu'en 2023 (4,75%), la hausse, en partie corrélée sur l'inflation, flirte avec les 3 % en moyenne cette année, avec pour la plupart des portions d'autoroute des augmentations entre 2,7 et 3,2 %.

Il existe toutefois quelques exceptions, sur des tronçons d'autoroute bien précis. La traversée du fameux Duplex de l'A86, ce tunnel qui relie Rueil-Malmaison à Vélizy sur seulement 10 kilomètres, coûtera par exemple 4,77 % de plus cette année, atteignant les...9 euros. Ça fait cher le gain de temps même s'il peut atteindre plusieurs dizaines de minutes sur cet axe particulièrement emprunté par les Franciliens. Mais l'autoroute encerclant Paris n'est pas celle qui abrite le tronçon qui a le plus augmenté en 2024. Pour le trouver, il faut descendre dans le sud, dans la région Occitanie. Plus précisément dans le département de l'Aveyron, lequel abrite le magnifique Viaduc de Millau.

Ce pont à haubans, inauguré il y a presque 20 ans, en décembre 2004, supporte l'autoroute A75 et permet de franchir la vallée du Tarn sur près de deux kilomètres et demi. Comme pour la plupart des grands ponts français (île de Ré, Noirmoutier, Tancarville, île d'Oléron, Normandie), emprunter le Viaduc de Millau a un coût. Un coût qui a bondi au 1er février puisque la courte traversée suspendue est passée de 10,10 euros à 10,90 euros. Ça peut paraître peu, mais on parle de rouler sur 2 460 mètres seulement et cela représente une augmentation de 5,83 % ! C'est à peu de choses près le double de la hausse moyenne constatée en France cette année. Le prix de la traversée du Viaduc atteint même 13,30 euros sur la période estivale (du 15 juin au 15 septembre), contre 12,50 euros en 2023, pour une augmentation cette fois de 5,56 %. C'est plus de 5 euros par kilomètre !

Le Viaduc de Millau, dont la construction a duré trois ans, enjambe la vallée du Tarn et relie les régions de Clermont-Ferrand et de Béziers, évitant aux automobilistes de traverser la ville de Millau. Avec un point culminant mesuré à 343 mètres, Sa conception élégante et innovante est devenue une attraction touristique majeure, offrant des vues spectaculaires sur la vallée du Tarn et les paysages environnants.