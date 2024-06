WWDC : Apple veut tout changer dans l'iPhone, une keynote inédite prévue ce soir

Le compte à rebours de la WWC est lancé ! IOS 18, Intelligence Artificielle et Apple Vision Pro... Suivre en direct les annonces de la keynote Apple.

L'essentiel Une Keynote Apple a eu lieu ce lundi 10 juin 2024. Elle fait suite à la dernière conférence de la firme qui avait dévoilé de nouveaux iPad.

La conférence débute à 19h. Il se murmure que cette dernière durerait un peu plus d'une heure.

Plusieurs nouveautés logicielles sont attendues avec notamment iOS 18 et de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle mise à jour devrait bousculer de nombreux éléments présents dans l'iPhone.

Quelques annonces concernant le casque Apple Vision Pro pourrait également être dévoilées.

15:00 - "La mise à jour la plus importante de l'histoire de l'iPhone" sera présentée ce soir Bienvenue dans ce direct dédié à la nouvelle keynote Apple. Cette dernière se tiendra ce lundi 10 juin 2024 à 19h (heure de Paris). Selon plusieurs sources internes et spécialistes, la conférence devrait présenter le nouvel iOS 18 qui sera bourré d'intelligence artificielle.

Nous y sommes ! Ce lundi 10 juin 2024 marque le lancement de la nouvelle Keynote Apple, jugée comme l'une des conférences les plus importantes de l'année pour certains. Cette conférence est lancée à 19h (heure de Paris) et devrait se terminer un peu plus tard dans la soirée.

Un mois plus tôt, le 7 mai 2024, Apple avait surpris tout le monde en organisant une conférence "Let Loose" placée sous le signe de la créativité. Une conférence dans son ensemble assez mince mais qui s'était conclue par de belles annonces matérielles : l'iPad Pro M4, l'iPad Air M2 et l'Apple Pencil Pro.

Pour ce mois de juin, Apple annonce la couleur et prévient que cette conférence sera "l'une des plus grandes pour la marque". De nombreux indices ont circulé depuis des semaines et laissent supposer l'arrivée du nouveau système d'exploitation IOS 18. D'autres doutes persistent concernant des annonces matérielles, sachant que l'Apple Vision Pro a fait l'objet de précisions quant à sa date de sortie en France. Quant à l'Intelligence artificielle, elle devrait être le poumon de cette conférence. La concurrence se fait rude entre OpenAI et Google mais elle pourrait être relancée.

A quelle heure et sur quelles plateformes suivre la Keynote d'Apple ?

Quoi de mieux qu'une Keynote pour ouvrir le bal des festivités ! La firme de Cupertino ne s'est pas fait attendre pour communiquer le programme de sa conférence annuelle. La marque à la pomme donne rendez-vous ce soir à 19 heures (heure française) pour assister à son événement.

Pour ne pas en en rater les moindres détails, plusieurs moyens s'offrent à vous. Comme à son habitude, Apple diffusera le live sur son site internet dédié aux événements apple.com. Si vous le souhaitez, vous pourrez directement vous rendre sur l'application dédiée au streaming vidéo Apple TV mais également sur la chaîne Youtube officielle d'Apple. Le lien pour suivre la conférence a été mis en ligne depuis maintenant quelques jours.

De l'intelligence artificielle à foison, IOS 18, Apple Vision ?

Pour chaque événement de la sorte, la firme de Cupertino nous a toujours habitué à de grosses annonces. Ce soir, la keynote d'ouverture ne devrait pas déroger à la règle. Des nouveautés logicielles sont très attendues pour les abonnés de la marque à commencer par une mise à jour du système d'exploitation IOS 18. L'événement devrait permettre à Apple de mettre les bouchées doubles sur l'IA afin de rattraper son retard sur la concurrence. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre article qui détaille les potentielles annonces de la marque.

Pour ce qui est des annonces matérielles, le PDG Tim Cook pourrait nous réserver de belles surprises. Les dernières rumeurs parlent d'une mise à jour du système informatique spatial visionOS et des mises à jour des célèbres écouteurs. Toutefois, le journal de Bloomberg Mark Gurman ne semble pas convaincu par des révélations matérielles avant la keynote de rentrée en septembre.