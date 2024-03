Des automobilistes "oubliés" par leurs assurances, voici comment vérifier que vous serez bien en règle au 1er avril

L'attestation d'assurance se dématérialise pour tous les automobilistes le 1er avril mais certains assurés ne figurent pas dans le fichier de contrôle.

Moins de paperasse, moins de frais (impressions, envois), la disparition de la vignette verte du pare-brise des voitures à partir du 1er avril 2024 doit soulager les Français et permettre de faire des économies aux compagnies d'assurances. Vieux de 40 ans, ce petit bout de papier servait à justifier auprès des forces de l'ordre que son véhicule était bien assuré, une obligation légale en France pour pouvoir circuler. Dans quelques jours, chaque automobiliste pourra rouler sans vignette ni même attestation, ce document que l'on reçoit une fois par an avec son petit macaron. Il pourra le faire sans risquer une amende. Ce qui ne signifie évidemment pas que l'assurance automobile va devenir facultative.

Seulement, comme le permis de conduire et prochainement la carte grise, le certificat d'assurance s'apprête à franchir le pas de la dématérialisation. Désormais, la police et la gendarmerie consulteront systématiquement le Fichier des véhicules assurés (FVA) pour savoir si un automobiliste est en règle. Ce fichier, crée en 2016, est alimenté par les compagnies d'assurance elles-mêmes. Vous n'avez donc normalement rien à faire... sauf si vous faites parties des assurés "oubliés", ceux dont les contrats d'assurances n'ont pas été enregistrés dans le nouveau logiciel.

Et il y en a ! Selon Le Parisien, qui s'appuie sur des chiffres de France assureurs et de l'Association de gestion des informations sur le risque en assurance (Agira), la fiabilité du Fichier des véhicules assurés était de 99.3% début 2024. Ce qui signifie que 0.7% des assurés, donc un nombre non négligeable d'automobilistes, n'y figurent pas. Autrement dit, tous ces conducteurs pourraient être verbalisés dans les prochains jours pour défaut d'assurance, une infraction qui est passible d'une amende de 600 euros, laquelle peut même grimper jusqu'à 1 500 euros en cas de majoration pour paiement tardif.

Pour ne pas risquer une telle mésaventure, vous avez la possibilité de vérifier que votre véhicule a bien été enregistré dans le FVA. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site www.fva-assurance.fr et de rentrer le numéro d'immatriculation de la voiture et le numéro de certificat d'immatriculation que l'on trouve sur la carte grise. Vous pouvez également le faire par téléphone en appelant le 01 83 64 32 22.

Si, comme 99.3% des assurés, votre voiture figure dans la base de données alors vous pouvez dormir tranquille. En revanche, si votre véhicule n'apparaît par sur le site internet ni sur le serveur vocal alors on ne saurait que trop vous conseiller de vous rapprocher rapidement de votre compagnie d'assurance. C'est elle qui fera le nécessaire pour résoudre le "bug" et vous assurer de pouvoir prendre sereinement la route.