Le prix de ce carburant est en chute libre, du jamais-vu depuis près d'un an

L'un des carburants les plus utilisés par les automobilistes français s'affiche cette semaine à un prix jamais depuis dix mois.

A quelques semaines de la grande période estivale, de nombreux automobilistes surveillent de près les prix des carburants. Il faut dire que faire le plein coûte sacrément cher depuis que le litre flirte avec les deux euros, une (mauvaise) habitude depuis environ deux ans et le déclenchement de la guerre en Ukraine. A ce tarif, le coût d'un trajet de 500 ou 600 kilomètres pour partir en vacances, péages d'autoroute compris, dépasse allègrement les 100 euros. Bonne nouvelle pour les Français, ces dernières semaines ont vu les prix des carburants décliner de manière sensible partout dans le pays, même si des disparités subsistent toujours entre les régions et les stations-services.

Parmi les carburants proposés à la pompe, un connaît toutefois une baisse plus significative que les autres. Pourtant plus du tout à la mode – après avoir dominé le marché de l'automobile pendant une quinzaine d'années au début du siècle -, le diesel voit son prix dégringoler depuis un mois au point d'avoir diminué en moyenne de 8 centimes au litre lors des quatre dernières semaines. La différence sur un plein de 40 litres effectué mi-avril et mi-mai s'élève donc à plus de 3 euros. Mais l'écart est encore plus grand si on remonte un peu plus loin.

Le 10 mai 2024, le litre de diesel se vendait en moyenne 1.71 euro dans les stations-services de l'Hexagone. Jamais cette année son prix n'avait été aussi bas. Il faut d'ailleurs remonter dix mois en arrière, à fin juillet 2023, pour trouver trace d'un tarif inférieur à ce qu'il est aujourd'hui (1.70). Si on compare le prix du litre de diesel vendu aujourd'hui avec celui au début de l'automne dernier – lequel avait atteint les 1.94 euro de moyenne -, la différence atteint 23 centimes ! Les propriétaires de voitures fonctionnant au diesel ne peuvent que s'en réjouir puisque cela équivaut à environ 10 euros sur un seul plein.

Destinés à mourir à petits feux du fait des préoccupations environnementales et des incitations gouvernementales pour promouvoir les véhicules électriques et les moteurs à essence plus propres, les véhicules diesel sont toutefois encore majoritaires dans le parc automobile français (environ 50%). Mais avec le virage de l'électrification des véhicules, les constructeurs délaissent de plus en plus les motorisations diesel au point qu'aujourd'hui les ventes de véhicules neufs électriques sont supérieures à celles des véhicules roulant au gasoil. En attendant d'être totalement remplacées, les voitures diesel sont encore aux mains de millions de conducteurs français en 2024. Des automobilistes qui doivent croiser les doigts pour que cette baisse des prix se poursuive le plus longtemps possible.