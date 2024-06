Résultat des européennes 2024 : les tendances se précisent, Bardella premier à parler

Les résultats des élections européennes 2024 sont donnés à 20h officiellement, mais des tendances se dégagent déjà. Les gros candidats ont déjà leur résultat et préparent leurs éléments de langage.

Les tendances

19:21 - Les premiers politiques arrivent aux QG des des candidats Avant l'annonce des premières estimations qui seront connues à partir de 20 heures, les premières figures politiques de chaque parti arrivent au QG des candidats. Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national est arrivé à son QG dans l'attente des résultats. À la Mutualité de Paris où se déroule la soirée de campagne du parti présidentiel, plusieurs tenors du parti sont arrivés à l'instar du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ou de l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne ou

19:11 - Jordan Bardella, premier à parler après les résultats des européennes dans moins d'une heure. Le patron du Rassemblement national, qui est la tête de listes de ces européennes 2024 a décidé de prendre la parole très tôt, à 20h05, pour être diffusé en premier par tous les médias qui donnent les résultats ce soir, selon les informations de BFMTV. Il est probable que Marine Le Pen prenne aussi la parole, plus tard. Si les sondages qui donnaient l'extrême droite en tête ce soir se confirment, alors le discours sera un moment victorieux pour le RN, qui appellera le président soit à dissoudre l'Assemblée soit à démettre son Premier ministre.

19:10 - Une réunion autour d'Emmanuel Macron prévue à l'Élysée Alors que l'annonce des résultats est imminente, une réunion autour d'Emmanuel Macron doit se tenir à l'Élysée à partir de 19h15, rapporte BFMTV. Le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ainsi que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères seront présents autour du président de la République.

18:57 - Quel poids aura le résultat de l'extrême droite au Parlement ? La poussée de l'extrême pourrait être l'un des éléments forts de cette élection européenne. L'enjeu pour les partis nationalistes est d'obtenir suffisamment de sièges pour peser dans la constitution des majorités pour voter ou contrer certains textes. Si les résultats de ces européennes leur permet d'être 3e et d'avoir suffisamment d'élus pour empêcher une majorité relative, s'accordant sur de grandes orientations, alors des législations pourraient être considérablement freinées. Les réglementations sur la transition écologique sont parmi les plus contestées par le Rassemblement national et les candidats de l'extrême droite européenne, notamment.

18:50 - Le Parlement bloqué ce soir ? Les résultats des eurosceptiques au centre du jeu Le Parlement européen a son propre fonctionnement. Les concepts de "majorité" et "opposition" sont un peu différents de ceux que l'on trouve dans les systèmes parlementaires nationaux. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de "gouvernement" au Parlement européen comme dans les parlements nationaux, mais il y a des coalitions de groupes politiques qui forment une majorité pour soutenir certaines politiques et résolutions. La majorité est souvent formée par une coalition de groupes politiques qui détiennent la majorité des sièges et qui coopèrent pour faire passer des législations. Les groupes politiques qui ne font pas partie de la coalition majoritaire sont considérés comme étant dans l'opposition. Ils peuvent critiquer et s'opposer aux initiatives de la majorité. Les résultats des élections, ce dimanche, décideront de qui sera dans la majorité ou dans l'opposition.

18:36 - Le résultat de la majorité présidentielle, le grand sujet de ce dimanche soir Les cadres de la macronie sont déjà, en ce moment même, en train de parler des résultats pour avoir les bons éléments de langage en réunion... Bien que ces élections européennes de 2024 ne sont pas des élections nationales, et qu'elles n'ont pour objectif que de définir les lignes de force politique au Parlement européen, elle serviront malgré tout de baromètre pour évaluer la popularité d'Emmanuel Macron, de son gouvernement.. Un résultat décevant pourrait fragiliser la fin de son mandat, surtout si le score du Rassemblement national est très largement supérieur. Les derniers sondages effectués ce vendredi donnaient même la liste du Partis socialiste de Raphaël Glucksmann en mesure de passer devant la liste de la majorité présidentielle ce dimanche soir. Ce qui serait un revers considérable : non seulement l'extrême droite remporterait un match en légitimité démocratique, mais par ailleurs, la poussée d'une gauche sociale-démocrate viendrait confirmer que le flanc gauche de son électorat ne vote plus pour la macronie. C'est en réalité l'espace politique que représente Emmanuel Macron qui se verrait réduit, entre une gauche de gouvernement renforcée et une droite tournée vers la radicalité, capable de faire des scores considérables.

18:34 - À qui profitera la hausse de la participation ? Alors que le taux de participation est en hausse pour les élections européennes, à qui profitera-t-elle ? Si dans les derniers sondages avant le début de la trêve électorale, la liste conduite par Jordan Bardella pour le Rassemblement national faisait la course en tête, ces estimations se confirmeront-elles dans les urnes ? Créditée d'un score moitié moins important que le candidat d'extrême droite et au coude-à-coude avec Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste-Place publique, une défaite de Valérie Hayer serait un véritable coup de massue pour la majorité présidentielle. Si ce scénario est bel est bien envisagé par la majorité, une réunion du comité de campagne de la liste macroniste doit se tenir à la Mutualité où aura lieu la soirée électorale du camp présidentiel avant l'annonce des résultats.

18:13 - Les premières estimations en Europe commencent à tomber Alors que les premières estimations des résultats des élections françaises seront connues à partir de 20 heures, en Europe, les premières estimations commencent à se faire connaître. Ainsi, en Allemagne, les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz auraient été défaits dans les urnes par les conservateurs. Le parti nationaliste, lui, serait deuxième. En Autriche, le parti national-conservateur FPÔ serait en tête selon les premiers sondages, crédité de 27% des suffrages devant les conservateurs avec 23% des votes.

18:00 - La plupart des bureaux de vote ont fermé Il est 18 heures. Les principaux bureaux de vote en France ont fermé leurs portes pour procéder au décompte des résultats avant l'annonce de ces derniers à 20 heures. Dans les grandes villes, les électeurs ont la possibilité de voter jusqu'à 20 heures comme à Paris, Lyon, Marseille ou encore Grenoble.

17:59 - Des résultats en France, puis en Europe ce soir On sait quand sera donnée la première estimation de la composition du nouveau Parlement : elle sera mise en ligne à 20h15-20h30 par le Parlement européen lui-même et transmis en temps réel à Linternaute.com. Les premiers résultats provisoires tomberont vers 23h15-23h45. Si les résultats complets arrivent si tard, c’est en partie la faute des Italiens, les derniers bureaux de vote ferment chez eux à 23h !

17:58 - Un électeur provoque une bagarre dans un bureau de vote Venu dans un bureau de vote de Saint-Nicolas-lez-Arras dans le Nord-Pas-de-Calais, un électeur a provoqué un esclandre au moment de déposer son bulletin dans l'urne, rapporte La Voix du Nord. Alors que la détention de sa carte d'électeur n'est pas obligatoire pour pouvoir voter, un document d'identité valide est néanmoins nécessaire. Muni d'une carte d'identité périmée depuis un long laps de temps, cet électeur, un retraité, a donc été invité à fournir un autre document d'identité valide pour pouvoir voter. Après avoir regagné son domicile en colère pour aller chercher un nouveau document, l'électeur s'en est ensuite pris à l'élue qui présidait le bureau de vote, ainsi qu'aux assesseurs et employées de mairie en charge du bon déroulement du scrutin. Bousculant l'urne et déchirant une partie des feuilles du cahier d'émargement, un second électeur présent sur place a tenté de faire revenir au calme le retraité. En vain, l'électeur irascible ayant tenté de l'empoigner sous le regard médusé des personnes tenant le bureau.

17:46 - Les premières estimations définitives annoncées avant 20 heures Comme c'est le cas à chaque élections françaises, les sites d'informations outre-Rhin seront scrutés de près avant l'annonce des premières estimations à 20 heures. En effet, alors qu'il est interdit en France de dévoiler les premières estimations avant la fermetures des derniers bureaux de vote à 20 heures dans les grandes villes, cette interdiction ne vaut pas pour la Belgique.

17:38 - La macronie déjà en ébullition Que faire en cas de déconvenue majeure ? Les ténors de la majorité présidentielle vont devoir parler d'une seule voix, c'est en tout cas la consigne des patrons de Renaissance. Comme nous l'indique Politico, une réunion du comité de campagne de la liste macroniste est prévu dans moins de 25 minutes, à 18h, à La Mutualité, où aura lieu la soirée électorale. Des ministres, des députés et des cadres de Renaissance, du parti Horizons d'Edouard Philippe et du MoDem de François Bayrou doivent se mettre d’accord sur les éléments de langage à donner dans les médias et sur les plateaux télé. Le but est d'apparaître positifs et de ne pas se contredire dans l'analyse des résultats, tout en expliquant qu'une défaite à ces élections ne doit pas stopper l'action réformiste du gouvernement.

17:31 - Quels sont les départements qui ont le plus voté ? Alors que la participation aux élections européennes est en hausse à 17 heures à 45,26% (contre 43,29% en 2019), c'est dans le département des Côtes-d'Armor que les électeurs se sont le plus déplacés pour le moment. Avec une participation de 54,99%, le département devance ainsi l'Ardèche et la Haute-Saône qui enregistrent respectivement un taux de participation de 54,03% et 53,66%. À l'inverse, c'est dans le Val-d'Oise que les électeurs sont les moins nombreux à s'être déplacés dans les bureaux de vote avec une participation de 32,45%. Suivent ensuite les département de la Seine-Saint-Denis avec 32,53% de participation et la Haute-Corse avec 34,67%.

17:26 - Après les résultats, le casse-tête pour Macron dès ce soir ? Emmanuel Macron analyse déjà les résultats prévus, les projections, et pense déjà à l'après avec plusieurs scénarios en cas de lourde défaite. Selon les informations du Monde, les interrogations porteraient sur une éventuelle coalition avec LR, un changement de Premier ministre donc, ou une dissolution de l'Assemblée nationale. Autre possibilité évoquée par son entourage : proposer un référendum "pour redonner la parole au peuple", mais sur un sujet ou une série de sujets dont on ne sait rien.

17:19 - Une abstention estimée à 47,20% à 20 heures Selon les premières estimations d'Elabe, le taux d'abstention à 20 heures devrait atteindre 47,20%, soit en net recul par rapport au précédent scrutin de 2019 où elle était de 49,88%. Un résultat bien loin de 2009 lorsque l'abstention avait frôlé les 60%. Un record. Pour l'heure, les électeurs peuvent se rendre dans les bureaux de vote qui restent ouverts jusqu'à 18 heures, voire 20 heures dans les grandes villes. Les premières estimations des résultats, eux, ne seront disponibles qu'à partir de 20 heures.

17:00 - La participation toujours en hausse À 17 heures, le taux de participation pour les élections européennes s'élève à 45,26%. Un score en hausse par rapport à 2019 où il s'établissait à 43,29% à la même heure. La hausse de la participation ne cesse d'augmenter à chaque scrutin européen. Elle était en effet de 35,07% à 17 heures en 2014 et de 33,18% en 2009.

16:53 - Le député Aurélien Taché (LFI) dénonce une radiation abusive Sur X (ex-Twitter), le député La France insoumise, Aurélien Taché a dénoncé sa « radiation abusive » du bureau de vote de Cergy dans lequel il comptait se rendre pour ces élections européennes. « Même un député peut être radié », a-t-il fustigé. Annonçant qu'il allait lancer une action judiciaire contre cette radiation, arguant qu'il n'en a pas été informé. Le maire de la commune a répondu au député sur X. « Mr Aurélien Taché s'est inscrit volontairement sur les listes électorales de Cergy le 11/02/2022 », a-t-il d'abord expliqué. Et d'ajouter : « Il a été radié le 6/05/2022 suite à un rattachement dans une autre commune. L'ordre de radiation a été transmis par l'Insee. »

16:33 - Le PCF ciblé pour son échec ? Rappelons que les sondages ne prédisent pas les résultats, mais tous les instituts ont été d'accord sur un élément concernant cette élection : la liste du PCF n'a jamais été donnée au-dessus des 5% des intentions de vote pour cette élection. Si cela se confirme, alors toutes les voix obtenues par le PCF seront perdues pour la gauche, puisque en dessous de ce seuil des 5%, aucun candidat de la liste n'est élu. Il ne serait pas saugrenu que des militants ou des cadres des autres partis, qui forment encore la Nupes de manière institutionnelle, soient déçus de ces résultats et des dizaines de milliers de voix qui ne seront pas comptabilisés. A aucune moment il n'a cependant été question d'un retrait de la candidature du PCF dans cette campagne des européennes.

16:18 - Le résultat des listes de gauche sera très observé à 20h C'est l'un des grands enjeux de cette soirée électorale : quel candidat de gauche sera en tête des élections européennes ? Les sondages ont tous placés les candidats dans cette ordre, vendredi dernier : Raphaël Glucksmann du PS largement en tête devant la liste LFI. Loin derrière, EELV et encore derrière le PCF. Si certains pointent le fait que la Nupes s'est divisée, c'est surtout la capacité du Parti socialiste à remobiliser autour d'une ligne plus sociale-démocrate qui doit être au coeur de l'analyse des résultats. Si le PS parvient à faire un score nettement supérieur à celui de la France insoumise et des écologistes, alors les socialistes pourront appeler la gauche à se rassembler pour les prochaines échéances électorales sur son projet. Ce n'est pas rien : pour la gauche, le point d'ancrage était depuis les législatives la France Insoumise. Cette évidence ou état de fait pourrait changer dès ce soir.

15:56 - Les résultats entachés par des "irrégularités" ? Des bulletins manquants et au final des résultats des européennes 2024 faussés ? La France Insoumise fait savoir sur les réseaux sociaux que des députés LFO ont identifiés des "irrégularités locales". Manuel Bompard a indiqué sur X que les bulletins de Manon Aubry "n'étaient pas disposés sur les tables de vote" à Domont, dans le Val-d'Oise. Le député et coordinateur du parti de gauche indique qu'ils ont été mis en place suite à "une intervention" auprès des représentants de la mairie. "Soyez vigilants et alertez-nous de tous les dysfonctionnements!" a ajouté Manuel Bompard. "Gardez les yeux ouverts. Accomplissez votre devoir civique dans la vigilance. Signalez tous dysfonctionnements ou irrégularités", a aussi indiqué X la présidente LFI des députés insoumis Mathilde Panot.

15:22 - Quel poids de l'élection française ce soir dans les résultats des européennes ? Les Français élisent 81 députés européens aujourd'hui, ce sont trois de plus qu'en 2019 du fait du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais il y a 720 élus au Parlement au total. La France est le deuxième pays à avoir le plus grand nombre de sièges au Parlement européen, mais l'influence française est à relativiser. Les élus rejoignent des groupes plurinationaux et parmi les groupes qui pèsent le plus au Parlement, les Français sont largement minoritaires. Par exemple, la délégation française au sein du groupe PPE, premier groupe au Parlement en termes de nombre auquel appartient François-Xavier Bellamy, ne représentait que 8 élus sur 177, c'est très peu pour un pays comme la France, si on compare aux Allemands qui comptent dans ce groupe 30 élus. De même chez les sociaux-démocrates, deuxième groupe, avec 6 Français sur 141 élus. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser ce dimanche, car plus une liste remporte de voix lors des élections, plus elle pourra envoyer de membres siéger au Parlement européen. D'après les sondages d'intention de vote réalisés durant la campagne, la liste du Rassemblement nationale, créditée à plus de 30% des voix, devrait être celle qui envoie le plus d'eurodéputés à Strasbourg. Mais même s'ils deviennent majoritaires dans leur groupe ID, les députés français ne participeront pas fréquemment aux coalitions majoritaires gagnantes ce qui impactera l’influence de la France.

15:17 - Vers une participation record dans certains pays européens ? Si les électeurs de nombreux pays européens continuent de se rendre aux urnes ce dimanche, un record de participation dans plusieurs États européens est déjà attendu en fin de journée. C'est le cas notamment en Hongrie, où, à 13 heures, 33% des électeurs avaient déjà glissé leur bulletin dans l'urne. Une participation encore jamais observée au sein de ce pays qui s'explique entre autres par la tenue d'élections locales en même temps que le scrutin européen. En Slovénie, la participation était elle de 11,73% à 11 heures. Un niveau record qui s'explique là encore par l'organisation simultanée de trois référendums consultatifs.

Enfin, en Slovaquie, 34,4% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote lors de la tenue du scrutin samedi 8 juin. D'après les premières estimations, le parti centriste, Slovaquie progressiste serait arrivée en tête avec 28% des suffrages. Le parti néo-fasciste Republika serait lui troisième avec 12,5% des voix et décrocherait ainsi deux sièges au Parlement européen.

14:56 - En Espagne, la participation en baisse à 28% Alors que la participation était en légère hausse en France à 12 heures à 19,81% (19,26% en 2019), en Espagne, à l'inverse, le taux de participation est en baisse en début d'après-midi. Ainsi, à 14 heures, la participation était de 28% contre 34,74% à la même heure il y a cinq ans. Un vote pourtant jugé « important » par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez qui a encouragé ses concitoyens espagnols à se déplacer aux urnes. « J'encourage la participation, car c'est le vote qui décide si nous voulons une Europe du progrès ou une Europe de la régression », a-t-il indiqué sur X.