Le parasol va disparaître, cette invention de Decathlon facile à déplier s'arrache avant l'été

Adieu le parasol, cette invention anti UV ne coûte que 40 euros chez Decathlon et se vend de plus en plus

Les vacances d'été approchent à grands pas et avec elles, se pose l'éternel casse-tête de la protection solaire sur la plage. Faut-il opter pour le classique parasol ou se laisser tenter par un produit tout neuf ? Si le parasol reste un incontournable des plages, force est de constater qu'il souffre de nombreux défauts. Encombrant, difficile à planter dans le sable, peu stable en cas de vent, il peine à convaincre totalement les vacanciers en quête de praticité et de confort... Sans compter que la place à l'ombre peut être assez réduite, forçant à utiliser plusieurs parasols quand on vient en famille ! Or, on a tous connu la galère du transport de cet encombrant accessoire jusqu'à la plage.

C'est là qu'entre en scène un produit qui se répand de plus en plus sur nos plages. Il se démocratise et s'affiche aujourd'hui à des prix très accessibles. Conçu pour offrir une protection solaire optimale sans les inconvénients du parasol, il séduit par sa facilité d'installation et son confort d'utilisation. En quelques secondes, il se déplie et se monte, prêt à abriter toute la famille du soleil. Cette invention ingénieuse, c'est l'abri de plage ! Derrière son apparence de petite tente, il a déjà conquis de nombreuses familles, mais la gamme de modèles s'est élargie. Pour bébé, pour enfant ou pour une famille complète, on en trouve désormais de toutes les tailles.

Parmi les pionniers, on retrouve justement un habitué des petites toiles de tentes facilement dépliables, Décathlon. Après avoir secoué le marché avec ses tentes "Two seconds", la firme a gagné son statut de référence sur les abris de plages. L'un de ses modèles s'annonce comme l'un des plus vendus de l'été, l'Iwiko 180. Il est même déjà annoncé en rupture de stock dans plusieurs magasins. Avec ses larges de 180 cm de long, 110 cm de haut pour 80 cm de profondeur, il peut accueillir confortablement jusqu'à trois adultes. Son système d'ouverture exclusif permet un déploiement rapide, tandis que sa structure légère et compacte facilite le transport. De quoi profiter de la plage en toute sérénité, sans s'encombrer ni pester au moment de planter le mât de votre parasol.

© Decathlon

L'atout majeur de cet abri par rapport à un classique parasol réside surtout dans sa capacité à filtrer les rayons UV. Grâce à son composant UPF 50+, il bloque au minimum 98% des UVB et 95% des UVA, offrant ainsi une protection solaire renforcée. C'est un argument de poids alors que le cancer de la peau demeure l'un des cancers les plus répandus en France. Attention tout de même, si l'abri permet de se protéger efficacement, il ne dispense toutefois pas de suivre les gestes essentiels : le port de lunettes de soleil et de vêtements couvrants, mais aussi l'application régulière de crème solaire restent conseillés...

Côté prix, l'abri de plage IWIKO 180 est abordable avec un tarif affiché en ligne de 40 euros chez Decathlon. Résistant à des vents jusqu'à 30 km/h grâce à ses piquets de fixation et ses poches à sable, il promet de vous accompagner pendant de nombreux étés... et de remiser le bon vieux parasol au fond du garage ?