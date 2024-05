Certains cyclistes ont bien le droit de rouler sur le trottoir, mais la règle est très stricte

Selon le Code de la route, trois dérogations existent et seuls ces cyclistes ont le droit de rouler sur le trottoir.

Les déplacements à vélo en ville sont de plus en plus plébiscités. Écologiques, économiques et bons pour la santé, ils permettent d'éviter les embouteillages. Mais pour une cohabitation sereine entre tous les usagers de la route, cyclistes comme piétons, il est essentiel de bien connaître les règles de circulation. Le principe de base est simple : les trottoirs sont réservés aux piétons. Les cyclistes doivent donc circuler sur la chaussée, en privilégiant si possible les aménagements cyclables quand ils existent (pistes ou bandes cyclables).

En leur absence, ils roulent sur la partie droite de la chaussée. Quelques zones à circulation limitée leur sont également ouvertes sous conditions : zones 30, zones de rencontre (avec vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux piétons), aires piétonnes (circulation au pas). Pour stationner, les cyclistes doivent utiliser en priorité les emplacements dédiés afin de ne pas gêner les piétons sur les trottoirs. Le stationnement du vélo sur le trottoir est généralement autorisé, à condition de ne pas gêner la circulation sur le trottoir.

Mais qu'en est-il de la circulation des vélos sur les trottoirs ? Le Code de la route avec son article R412 est clair : c'est interdit, sauf trois exceptions bien précises. Tout cycliste pris en infraction s'expose à une amende forfaitaire de 135 euros. Un titulaire du permis de conduire automobile ne perdra toutefois pas de points s'il est reconnu coupable de cette infraction à vélo.

Quelles sont les dérogations ? La première exception concerne les enfants de moins de 8 ans. Jugés plus vulnérables, ils sont autorisés à rouler sur le trottoir, à condition d'adopter une allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons. Les maires peuvent cependant prendre des dispositions contraires.

Deuxième exception : lorsque le cycliste descend de selle et pousse son vélo à la main. Pied à terre, il est alors assimilé à un piéton et peut emprunter le trottoir. Enfin, un cycliste peut rouler sur un trottoir hors agglomération uniquement si la chaussée est pavée ou en travaux. Cette dérogation ne s'applique pas s'il tracte une remorque. En dehors de ces trois cas, les cyclistes doivent s'abstenir d'emprunter les trottoirs. Ces espaces sont dédiés aux piétons afin d'assurer leur sécurité. Usagers les plus vulnérables, ils doivent pouvoir y circuler sans risque de collision.