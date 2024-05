L'un des plus grands opérateurs français va bientôt monter le prix d'un de ses forfaits. Vérifiez vos factures !

Après avoir déjà procédé à une hausse de ses tarifs en début d'année, ce célèbre opérateur remet le couvert d'ici cet été en montant les prix d'un de ses forfaits les plus répandus.

Malgré l'arrivée de Free sur le marché il y a plus de dix ans désormais et la chute nette des prix des forfaits mobiles, il n'est pas rare de voir certains opérateurs procéder à des hausses de tarifs, en particulier en période d'inflation. S'il est toujours désagréable de voir le prix de son forfait de téléphone grimper, il est encore plus agaçant de ne pas s'en rendre compte à temps.

En effet, rien n'oblige un opérateur téléphonique à s'assurer que vous soyez bien au courant d'une hausse de votre forfait. Tant que ce dernier indique et prévient de cette hausse au travers d'un courrier, la loi considère que vous êtes alors au informé. Une certaine liberté est accordée à l'entreprise sur le moyen de transmettre le message douloureux. La mention de cette hausse peut très bien être inscrite tout en bas d'une facture que vous pourriez ne pas apercevoir.

C'est justement la pratique utilisée par plusieurs opérateurs pour monter les prix de leurs forfaits en restant très discret sur le volet information des clients. Ces derniers vont uniquement spécifier ces changements tarifaires dans un coin de papier et considérer que vous êtes désormais au courant.

Mention découverte par des abonés en bas de leur facture de mai. © SFR

Dans la dernière facture reçue par certains abonnés SFR pour leur forfait mobile, plusieurs d'entre eux ont remarqué une hausse de prix à venir. Cette hausse serait estimée à 0,99 euro par mois et serait effective à partir du mois de juin 2024. Le forfait concerné est celui des abonnés RED By SFR, qui constitue l'un des forfaits les plus prisés en France.

SFR prévient ses abonnés dans la dernière facture envoyée au mois de mai. Tout en bas de cette dernière, dans un petit encadré, la firme annonce la hausse du prix du forfait RED By SFR. L'opérateur justifie notamment cette hausse par "un contexte persistant d'inflation marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique)…"

Cette hausse risque bien de faire grincer des dents plusieurs clients de chez SFR. L'opérateur avait notamment déjà procédé à une hausse de ses tarifs en début d'année pour ses abonnés à la RED box. Ces derniers avait été sujets à une augmentation de 6 euros sur leur facture mensuelle.