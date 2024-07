De nombreux Français partent en vacances avec une voiture trop chargée, voici ce qu'ils risquent vraiment

A quoi s'exposent les automobilistes qui prennent la route des vacances avec une voiture trop lourde ?

C'est la même chose tous les étés. Comme l'être humain aime ne manquer de rien, de nombreux vacanciers ont pour habitude d'emmener le plus de choses possibles avec eux lorsqu'ils partent quelques semaines au soleil. Résultat : le coffre de leur voiture n'est jamais assez grand et les affaires s'entassent dans chaque centimètre carré disponible, y compris sur la banquette, la plage arrière et sous les pieds des passagers. Une fois tous les bagages empilés et les portes fermées, c'est gagné ! Du moins le croit-on.

Car peu de Français y prêtent attention mais il est interdit de prendre la route avec un véhicule trop lourd. D'ailleurs, qui connaît le poids de sa voiture à vide et son poids total autorisé en charge (PTAC) ? C'est pourtant indispensable pour ne pas dépasser la limite réglementaire et éviter une très mauvaise surprise en cas de contrôle des forces de l'ordre. Si vous les cherchez, ces informations figurent sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la fameuse carte grise, au niveau des repères F2 (PTAC) et G1 (poids à vide).

© 123RF

Prenons l'exemple d'un couple avec trois enfants qui voyage à bord d'un Renault Espace, véhicule familial par excellence. La dernière version du grand SUV, dans sa finition Techno d'entrée de gamme en full hybrid, pèse 1622 kilos à vide et son PTAC est fixé à 2255 kilos. La différence entre les deux est de 633 kilos (2255-1622). Il s'agit donc du poids qu'il est possible de rajouter dans la voiture sans dépasser la limite autorisée. Il est important d'avoir en tête que le poids du conducteur et des passagers ainsi que celui des éventuels équipements de transports (barre de toit, porte-vélos...) doivent être comptabilisés. Et si jamais la charge excède le poids autorisé - ce qui est possible en empilant des objets très lourds -, la note peut se révéler très salée.

Le fait de rouler avec un véhicule dont le poids dépasse celui autorisé est en effet sévèrement puni par la loi. Si le poids de votre voiture dépasse de moins de 5% le poids autorisé, l'amende est de 135 euros. Entre 5 et 20%, le montant est identique mais la police peut ordonner l'immobilisation du véhicule. Au-delà de 20%, la contravention n'est plus de 4ème mais de 5ème classe, ce qui fait passer la douloureuse à de 135 à 1 500 euros ! Au-delà du prix à payer, gardez à l'esprit que la conduite d'un véhicule en surcharge est dangereuse. Le freinage, la stabilité et la maniabilité sont altérés, ce qui augmente grandement le risque d'avoir un accident.