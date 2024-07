Mal utiliser la climatisation peut vous valoir une grosse amende, voici l'erreur à éviter

La climatisation dans la voiture est toujours très utile en été. Mais parfois la mettre en route peut coûter cher.

Une grande partie de la France aura attendu longtemps l'été cette année. Mais, enfin, depuis quelques jours, le soleil et des températures de saison se sont installés sur l'ensemble du territoire. A l'heure où des millions de Français s'apprêtent à prendre leur voiture pour partir en vacances, la climatisation sera nécessaire pour refroidir l'intérieur de la voiture et garantir un trajet un petit peu plus confortable. Cependant, une règle du Code de la route devrait vous faire réfléchir à deux fois avant de l'utiliser.

En France, conduire un véhicule ne se limite pas au respect des règles de circulation du Code de la route. Il y a également des réglementations visant à protéger l'environnement qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent donner lieu à des amendes. L'une d'entre elles pourrait vous concerner si vous utilisez la climatisation dans votre voiture. L'article R. 318-1 du Code de la route, précisé par un arrêté du 12 novembre 1963, stipule que "les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid."

© 123RF

Ainsi, si vous êtes en train d'utiliser la climatisation dans un véhicule à l'arrêt, par exemple sur une aire d'autoroute ou sur un parking de supermarché, avec le moteur en marche, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle des forces de l'ordre. Et le montant de l'amende, de 135 euros, peut vite vous faire regretter ce petit moment de fraîcheur. Sachez également, si vous avez prévu de partir en vacances à l'étranger, que cette législation existe chez nos voisins. En Italie, utiliser la climatisation dans une voiture, que vous soyez garé ou dans un embouteillage, peut vous coûter entre 223 et 444 euros. C'est moins cher en Allemagne mais votre portefeuille peut tout de même se délester de 80 euros.

Pour éviter tout problème qui pourrait quelque peu altérer votre bonheur d'être en vacances, allumez la climatisation uniquement quand la voiture est en marche. Et si vous décidez de faire une pause déjeuner sur une aire d'autoroute et qu'il est impossible de stationner votre véhicule à l'ombre, pensez lorsque vous redémarrez à ouvrir d'abord vos fenêtres afin d'aérer et de refroidir l'habitacle de quelques degrés. Après cinq minutes de roulage, vous pourrez alors relancer la climatisation pour régler une température acceptable, idéalement comprise entre 5 et 8 degrés de moins que celle à l'extérieur. Ceci pour éviter d'attraper un coup de froid et pour ne pas trop tirer sur la consommation de carburant.