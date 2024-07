Cette grande enseigne multiplie les opérations, le carburant sera moins cher pour tout le monde cet été

Le carburant sera vendu moins cher dans plus de 700 stations-services de ce grand distributeur pendant l'été.

La vente de carburant à prix coûtant, ça vous rappelle quelque chose ? A la mode l'automne dernier, à la demande insistante du gouvernement à l'heure où les prix à la pompe flambaient, les grandes opérations pour faire baisser le coût du diesel et de l'essence sont de retour cet été. Une bonne nouvelle pour de nombreux automobilistes qui s'apprêtent à prendre la route des vacances. Aujourd'hui, le prix du litre de gasoil s'affiche encore un peu partout entre 1.70 et 1.75 euro, c'est encore plus cher pour le Sans-Plomb 95, vendu en moyenne à 1.85 euro en France, quand le Sans-Plomb 98 dépasse très souvent les 1.90 euro.

Forcément, cela fait un gros trou dans le portefeuille quand il faut faire plusieurs pleins pour traverser toute ou partir de la France. Surtout que les tarifs dans les stations-services sont en hausse depuis le début du mois de juin et que cela ne risque pas de s'améliorer durant les mois de juillet et d'août. Heureusement, plusieurs enseignes de la grande distribution ont décidé de rogner sur leurs bénéfices et de proposer le carburant à prix coûtant, donc sans faire aucune marge, durant l'été. Intermarché l'a déjà fait lors du premier week-end de juillet, et devrait reproduire l'opération dans les prochaines semaines. Les magasins U, et ce sera une grande première, vont faire pareil. Mais une autre très grande enseigne, jamais avare en communication lorsqu'il s'agit de ristournes, va faire baisser ses prix.

© SIPA

Les magasins Leclerc ont en effet annoncé plusieurs opérations carburant à prix coûtant cet été. Quand sont-elles programmées ? La première dès ce week-end, entre le 19 et le 21 juillet. Les deux autres auront lieu au mois d'août, d'abord entre le 2 et le 4, au moment d'un grand chassé-croisé sur les routes, puis du 16 au 18, quand de très nombreux Français rentreront de vacances. Une volonté pour l'enseigne de soutenir le pouvoir d'achat tout en s'assurant d'attirer de nombreux automobilistes dans ses stations-services - elle en compte 725 dans l'Hexagone - et donc possiblement dans ses grandes surfaces.

Sachant que la marge des grandes enseignes sur la vente de carburant est très faible, les économies réalisées par les automobilistes lors de ces opérations demeurent à la marge. Il faut compter le plus souvent entre 3 et 4 centimes de gain au litre, soit environ 2 euros sur un plein. Pas de quoi sauter au plafond, mais quand on doit passer trois ou quatre fois à la pompe en l'espace de deux ou trois semaines, c'est toujours mieux que rien.