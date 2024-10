Ces panneaux ont changé depuis le 1er octobre sur le périphérique - les automobilistes risquent-ils vraiment une amende ?

Cette nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er octobre pourrait prochainement pénaliser de très nombreux automobilistes.

Méfiez-vous si vous avez prévu de prendre le volant : une nouvelle réglementation entre en vigueur dans une grande ville de France ce mardi 1er octobre 2024. Plusieurs millions d'automobilistes sont concernés par ce changement majeur et il se pourrait bien que parmi eux certains aient besoin d'un petit temps d'adaptation. Rassurez-vous, la France n'a pas décidé d'imiter son amie anglaise et de proclamer la conduite à gauche. Mais sur cette route très empruntée chaque jour, les conducteurs vont tout de même devoir changer leurs habitudes.

En effet, ce début d'automne marque une nouvelle limitation de vitesse sur un axe routier inauguré il y a 40 ans. En l'espace de dix jours, entre le 1er et le 10 octobre, une route longue de 35 kilomètres va passer à 50 kilomètres/heure quand elle était encore limitée à 80 km/h il y a dix ans et à 70 depuis 2014. Ce changement radical, c'est sur le boulevard périphérique parisien qu'il va s'opérer. Les automobilistes vont devoir y réduire drastiquement leur vitesse, de 20km/h, pour respecter cette nouvelle règle qui va les obliger à rouler sur une quatre voies (dans la majeure partie du parcours) à l'allure normalement réservée aux agglomérations.

© stock.adobe.com

C'est la nuit que la ville de Paris a prévu de changer tous les panneaux de limitation de vitesse de son anneau circulaire et étendre progressivement la limitation de vitesse à 50 km/h à l'ensemble du périphérique. La portion sur 12 kilomètres entre les portes des Lilas et d'Orléans, sur le périphérique intérieur, est la première à y être passée, et d'ici le 10 octobre tout le boulevard, dans les deux sens de circulation, sera limité à cette vitesse. Et qui dit nouvelle réglementation dit nouvelle amende en cas de non-respect. Mais rassurez-vous, surtout si vous prenez le périph' tous les jours pour vous rendre au travail, les radars installés un peu partout autour de Paris resteront paramétrés sur 70km/h encore un certain temps.

Des différents politiques, entre la ville de Paris et la Préfecture notamment, risquent bien de retarder l'homologation officielle de la limitation de la vitesse à 50 km/h sur la ceinture parisienne. Pour le moment, aucun conducteur ne pourra donc de se faire flasher s'il conduit entre 50 et 70km/h sur le boulevard périphérique malgré l'implantation d'ici au 10 octobre de tous les panneaux d'interdiction de rouler à plus de 50 km/h.

Pour pouvoir verbaliser les automobilistes, la mairie de Paris va devoir attendre l'homologation de sa son arrêté municipal . D'ici-là, les conducteurs pourront (on non) s'habituer à la nouvelle limitation de vitesse. Histoire de ne pas risquer une amende de 135 euros si un jour les radars et les nouveaux panneaux de signalisation du boulevard périphérique venaient à s'accorder…