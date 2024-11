C'est la seule façon de dépasser un vélo sur une ligne blanche sans risquer une amende salée

Peu d'automobilistes connaissent cette règle assez récente du Code de la route pour pouvoir dépasser un vélo sur une ligne blanche.

Que ce soit en ville ou à la campagne, dépasser un vélo en voiture requiert une extrême vigilance. Un cycliste, même très bien équipé, est particulièrement vulnérable sur la route. Le moindre accrochage avec un véhicule qui excède très souvent la tonne sur la balance quand ce n'est pas deux peut avoir de graves conséquences. Il y a pourtant des situations où se retrouver coincé derrière un vélo peut sembler long, surtout lorsque l'on est pressé. La pire des choses à faire est alors de céder à l'agacement et d'exécuter une manœuvre dangereuse qui pourrait mettre en péril la vie du cycliste.

Sur la route, il existe une règle à respecter au moment de doubler un ou plusieurs vélos. Il est obligatoire de se déporter suffisamment sur la gauche pour laisser au moins un mètre d'écart entre sa voiture et le cycliste quand on circule en ville, et 1 mètre 50 minimum en dehors d'une agglomération. Mais que se passe-t-il si l'on roule sur une portion de route marquée par une ligne blanche continue, synonyme d'interdiction de dépasser ? Doit-on patienter jusqu'à ce que cette ligne blanche redevienne en pointillés, quitte à réduire sa vitesse à 15 ou 20km/h sur plusieurs centaines de mètres ?

© Petair - stock.adobe.com

C'était le cas jusqu'en 2015, ce qui pouvait parfois occasionner des petits embouteillages derrière le deux roues. Mais c'est surtout parce que trop d'automobilistes tentaient des manœuvres risquées pour doubler sans mordre sur la ligne blanche – frôlant ainsi le cycliste qui n'avait rien demandé à personne – que le Code de la route s'est adapté. Depuis dix ans, une règle autorise à dépasser un cycliste même lorsqu'une ligne continue est tracée au milieu de la route. Mais attention, il faut scrupuleusement respecter une condition pour ne pas se mettre hors-la-loi.

L'article R. 414-4 stipule qu'il est possible de chevaucher la ligne blanche pour doubler un vélo, tout en prenant soin de toujours laisser la distance obligatoire avec le cycliste (1m ou 1m50). Un automobiliste peut donc allègrement empiéter sur la voie d'en face avec son auto pour effectuer un dépassement sans commettre une infraction.

En revanche, il est toujours formellement interdit de mettre les quatre roues de son véhicule de l'autre côté d'une ligne continue. Le Code de la route est impitoyable avec les conducteurs qui le font puisqu'ils encourent une amende de 135 euros et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Doubler un vélo sur une ligne blanche est donc possible. Tout est dans la façon de faire : la chevaucher oui, la franchir non.