Dans ce pays voisin, les plus de 65 ans peuvent perdre leur permis de conduire s'ils ne remplissent pas cette condition

Le débat sur la fin du permis à vie en France pourrait être relancé par cette nouvelle mesure adoptée dans un pays voisin.

En France, quand on obtient le permis de conduire, c'est pour la vie. A condition évidemment de ne pas commettre de graves infractions qui obligent alors le fautif à repasser son examen de conduite après une suspension pouvant aller jusqu'à 3 ans. Mais la donne pourrait bientôt changer ! Dans plusieurs pays, le permis de conduire peut se perdre même si le conducteur a un comportement irréprochable sur la route. En Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas, chaque titulaire du permis doit passer un examen médical à partir d'un certain âge ou à intervalles réguliers. Une manière habile de savoir si l'état de santé de l'automobiliste concerné permet de lui renouveler son autorisation à conduire un véhicule motorisé.

Dans un souci d'harmonisation au sein des 27 pays qui la composent, l'Union européenne aimerait généraliser cette pratique. Voilà pourquoi le sujet de la fin du permis à vie revient de plus en plus souvent dans le débat politique français ces derniers temps. Et il se pourrait bien que ce nouveau pas franchi par un pays voisin vienne relancer les discussions en France. L'Espagne a récemment renforcé les conditions de renouvellement du permis de conduire. Si les tests médicaux étaient déjà obligatoires tous les 10 ans pour les conducteurs de moins de 65 ans et tous les 5 ans pour ceux âgés de plus de 65 ans, de nouvelles mesures ont été adoptées pour garantir la sécurité routière des conducteurs plus âgés.

© Viglietti/peopleimages.com - stock.adobe.com

Il faut dire que la population espagnole est vieillissante – plus de 15 % des conducteurs ont plus de 65 ans – et qu'une forte proportion de seniors perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Pour lutter contre ce fléau, les autorités ont pris la décision de durcir le ton. Un simple examen avec un médecin généraliste n'est plus suffisant pour être déclaré apte à la conduite. Trop de seniors obtenaient l'autorisation de poursuivre la conduite alors leur dégradation physique faisait d'eux des dangers publics.

Désormais, les personnes âgées doivent passer des tests plus poussés pour conserver le droit de conduire. Examens de vision, d'audition et de réflexes sont obligatoires. Si le conducteur est déclaré inapte, alors il pourra toujours prendre la voiture mais plus s'asseoir derrière le volant. Toujours dans un souci de protéger la vie des seniors et des autres usagers de la route, les autorités espagnoles ont revu la périodicité des examens médicaux à passer pour les plus âgés. Si leur santé se détériore, il peut leur être demandé de faire de nouveaux tests deux ou trois ans après les derniers, sans atteindre cinq ans. Là-aussi, le but est d'anticiper d'éventuelles dégradations physiques pour déterminer si ces nombreux automobilistes sont encore capables de conduire en toute sécurité.

A ce sujet, la France accuse aujourd'hui un retard considérable. La simple présentation du permis de conduire permet de conduire peu importe son état de santé. Pas dit toutefois que cela soit encore le cas très longtemps.