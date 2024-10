Vous êtes plus intelligent que la moyenne si vous trouvez la réponse à ces 3 questions simples

Testez votre perspicacité et celle de votre entourage grâce à trois questions toutes simples et intuitives.

C'est l'heure de mettre votre intelligence à l'épreuve. Alors que les tests de QI sont connus pour être assez longs et barbants, un professeur de l'université de Yale a mis au point un questionnaire beaucoup plus rapide. Il permet d'évaluer son intelligence par rapport à celle du reste de la population en seulement trois questions.

Sobrement appelé "Test de réflexion cognitive" par son créateur, le professeur Shane Frederick, ce questionnaire a pour but de mesurer la tendance d'une personne à surpasser son instinct et à entrer dans une réflexion approfondie pour trouver la bonne réponse. En fait, ce test évalue le lien entre la première réponse qui vous vient à la lecture de la question, et votre deuxième système, qui entre en jeu lors d'une réflexion. Pour que le système 2 soit activé, une personne doit constater que sa première réponse est incorrecte, ce qui lui nécessite d'être objective sur sa propre connaissance.

Avec ces explications, vous devriez être prêt à répondre correctement au quiz. La première question est la suivante : "Une balle et un bâton coûtent au total 1,10 dollars. La batte coûte un dollar de plus que la balle. Combien coûte le ballon ?". Prenez le temps de réfléchir, et passons à la suivante. Elle dit "S'il faut cinq minutes à cinq machines pour fabriquer cinq produits, combien de temps faudrait-il à 100 machines pour fabriquer 100 produits ?". Vous êtes sûr de votre réponse ? Voici donc la dernière : "des plantes aquatiques doublent quotidiennement leur nombre et mettent 48 jours pour recouvrir un lac. Combien de jours leur faudra-t-il pour couvrir la moitié du lac ?"

© 123 RF

Entre 2003 et 2005, ce questionnaire a été soumis à 3 000 Américains, issus de milieux scolaires différents, dont des personnes fréquentant Yale et Harvard, les meilleures universités américaines. Au bout de deux ans, seulement 17 % des personnes interrogées avaient répondu correctement aux trois questions du premier coup, explique le créateur dans le Journal of Economic Perspectives.

Alors ? Faites-vous partie des 17 % les plus intelligents de la population ? Vérifions les résultats. Dans la première question, le ballon coûte 5 centimes, tandis que dans la seconde, les 100 machines mettraient également 5 minutes pour fabriquer les 100 produits. Quant aux plantes aquatiques, celles-ci couvriraient la moitié du lac en 47 jours. Bien sûr, ce test n'est pas assez complet pour savoir si vous avez un QI plus développé que la moyenne ou non. Il permet cependant de prendre conscience de sa capacité de réflexion profonde.