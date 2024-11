Comment utiliser les feux de brouillard ? De nombreux automobilistes le font mal et risquent une amende salée

Les feux de brouillard sont très utiles lorsque la visibilité sur la route devient très faible, mais il existe une règle très importante à connaître.

La neige et le verglas sont les pires ennemis des automobilistes. Il n'y a qu'à voir la pagaille que provoque la chute de quelques flocons dans les grandes villes pour se rendre compte à quel point il est délicat de conduire un véhicule dans des conditions extrêmes, surtout quand les voitures ne sont pas équipées convenablement. Mais un autre phénomène météorologique, plutôt hivernal lui aussi, est très redouté par les conducteurs : le brouillard. Parfois soudaines, les nappes de brouillard réduisent fortement la visibilité, à la fois de la route, des autres véhicules, des piétons et même des panneaux de signalisation.

Pour aider à y voir plus clair quand la brume s'est installée, les véhicules sont dotés de feux spécifiques, dits de brouillard, lesquels viennent compléter les autres feux plus classiques : de position, de croisement et de route. Comme conduire dans le brouillard n'arrive pas tous les jours, de nombreux conducteurs ne savent pas comment utiliser les feux idoines.

C'est encore plus vrai depuis que l'allumage automatique des phares est devenu la norme dans les véhicules modernes. Beaucoup d'automobilistes ont perdu (ou n'ont jamais eu) l'habitude de se servir des commandes au volant pour mieux éclairer la route. Or les feux de brouillard ne s'activent pas tout seuls, ce qui explique sans doute pourquoi tant de véhicules n'ont pas leurs feux de brouillard allumés lorsqu'ils roulent dans la brume.

Il est pourtant primordial de le faire quand les conditions météorologiques l'imposent. Mais pour cela il faut savoir comment le faire, d'autant plus qu'une mauvaise utilisation des feux peut déboucher sur une amende de 135 euros. Déjà, il est essentiel de savoir que les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires sur les véhicules, le nouveau Renault Captur n'en possède pas par exemple. En revanche ils le sont à l'arrière, où un seul suffit, le plus souvent placé sur la gauche. Et leur fonction n'est pas la même.

Les feux de brouillard avant sont complémentaires des feux de croisement et permettent d'éclairer une large zone devant le véhicule quand la visibilité est réduite. Pour les actionner, il suffit de tourner la bague sur le symbole représentant un phare avec des traits de lumière orientés vers l'avant sur la manette située à gauche ou à droite du volant. Le témoin lumineux s'allume en vert sur le tableau de bord. A l'arrière, les feux de brouillard ne servent pas à voir mais à être vus. Ils sont plus puissants et plus éblouissants que les feux de brouillard avant et même que les feux de routes (plein phares). C'est pour cela qu'il existe une règle essentielle à connaître quand on veut les utiliser : ne jamais les allumer lorsqu'il pleut.

La puissance des feux de brouillard arrière, qui s'allument de la même façon que ceux à l'avant sauf que le symbole représente un phare avec des traits de lumière orientés cette fois vers l'arrière - et le témoin lumineux s'éclaire en orange -, est telle que leur utilisation sous la pluie est très dérangeante pour les véhicules qui suivent. Le Code de la route l'interdit pour ne pas mettre plus encore en danger les autres usagers qui roulent dans le brouillard.

C'est pour cela qu'une mauvaise utilisation des feux de brouillard est considérée comme une infraction sanctionnée par une contravention de 4ème classe. En revanche, aucune interdiction ne prévaut quand il neige. Au contraire, il est recommandé d'allumer les feux de brouillard avant et arrière lorsque des flocons tombent du ciel.