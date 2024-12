Trop de cyclistes oublient ce geste obligatoire - c'est dangereux et ça peut coûter cher

Ce geste à vélo est obligatoire sinon gare à l'amende et aux tensions avec les automobilistes.

Si certains l'ignoraient encore, les cyclistes sont, comme les automobilistes, priés de respecter le Code de la route. Ils sont soumis à certaines règles similaires à celles des conducteurs de voiture et des pilotes de moto, comme par exemple le respect des feux tricolores, des panneaux "Stop" et des priorités mais aussi à d'autres plus spécifiques, comme l'interdiction de rouler sur les trottoirs à l'exception des enfants de moins de 8 ans ou encore le port d'un gilet réfléchissant quand ils circulent la nuit en dehors des agglomérations.

Mais à l'heure ou la cohabitation entre les voitures et les vélos ne cesse de grandir dans de très nombreuses villes, trop d'usagers oublient certaines règles essentielles. C'est le cas de ce geste simple que l'on apprend aux enfants dès lors qu'ils effectuent leurs premiers tours de roue au milieu de la circulation. Les cyclistes ont l'obligation sur la route de tendre le bras avant de tourner. Ce geste permet d'attirer l'attention des autres usagers qui peuvent ainsi plus facilement anticiper le changement de direction du vélo. Malheureusement, de nombreux cyclistes ne le font pas, à l'instar des automobilistes qui considèrent le clignotant comme une option.

© ADIL BENAYACHE/SIPA

Ne pas tendre le bras quand on tourne est pourtant une grave erreur car en indiquant sa direction le cycliste réduit sensiblement le risque de se faire percuter par le véhicule qui le suit. Mais c'est également une infraction punie par le Code de la route. En effet, tout changement de direction à vélo réalisé sans avertissement préalable est sanctionné par une contravention de deuxième classe. Dans les grandes villes, le nombre de cyclistes qui s'engouffrent dans une rue sans lever un bras sont légion. Face à ce phénomène, les forces de l'ordre sont de plus en plus prompts à intervenir et à dégainer des PV de 35 euros.

Ça fait cher la négligence. D'autant plus que ce manquement au Code de la route est souvent source de tensions entre les "vélos" et les "voitures". Pour une meilleure cohabitation entre automobilistes et cyclistes – une cohabitation souvent mise à mal avec parfois des conséquences dramatiques - il serait préférable que tous les usagers de la route respectent les règles. Surtout les plus essentielles.