Le tarif de cette autoroute flambe depuis le 1er janvier - et c'est bien en France

Une forte augmentation des tarifs, jusqu'à 27% sur une certaine tranche horaire, est appliquée depuis le 1er janvier sur cette autoroute.

Avec "seulement" +0.92% en moyenne, le hausse des tarifs sur les autoroutes françaises sera particulièrement contenue l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour des millions d'automobilistes qui pouvaient craindre le pire après avoir connu des augmentations aux péages de l'ordre de 4.75% en 2023 et de 3% en 2024. Comme il s'agit d'une moyenne, certaines différences seront un petit peu plus marquées ici et là, mais dans l'ensemble les grandes sociétés d'autoroutes (Vinci Sanef, SAPN, APRR, Area) ont fixé une hausse flirtant avec les 1%. Les nouveaux tarifs seront, comme chaque année, applicables à partir du 1er février prochain.

Une autoroute fait cependant figure d'exception. Déjà bien connue pour être la plus chère de France, le Duplex de l'A86, en Île-de-France, va connaître sur certaines tranches horaires une hausse colossale de ses tarifs en 2025. On ne parle pas d'une augmentation de 3, 4 ou 5%, ce qui serait déjà considérable par rapport à la moyenne nationale, mais d'une hausse de...27% ! Et quand on connaît les tarifs exorbitants pratiqués pour emprunter ce long tunnel de 10 kilomètres, entre Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Vélizy (Yvelines), ça va forcément chiffrer.

© olrat - stock.adobe.com

Il faut savoir que cette portion d'autoroute, la seule payante de l'A86 qui ceinture Paris, affiche une quinzaine de tarifs différents selon l'horaire de passage, souvent par tranche de 30 minutes. Et si de nombreux créneaux ne connaissent qu'une augmentation à la marge cette année, quelques-uns ont vu leur prix flamber depuis quelques jours. C'est notamment le cas du tarif sur le tronçon entre Rueil-Malmaison et Vaucresson, où il est possible de rejoindre l'autoroute A13. Pour les automobilistes munis d'un badge, parcourir les 4.5 kilomètres qui séparent les deux villes entre 17h30 et 18h du lundi au jeudi coûtait 8.60 euros en 2024. Il leur faut débourser plus de 2 euros supplémentaires depuis le 1er janvier !

Le nouveau tarif a été fixé à 11 euros par Cofiroute, une filiale de Vinci qui assure la concession du Duplex. S'il permet d'éviter un parcours très souvent embouteillé, surtout aux heures de pointe, le tunnel payant de l'A86 - limité à 70 kilomètres/heure – est un luxe que de très nombreux automobilistes ne peuvent pas s'offrir. Et pour ceux qui l'empruntent fréquemment sur les coups de 18 heures, cette importante hausse de la tarification peut très vite avoir des répercussions sur le portefeuille.

Par exemple, un conducteur qui prendrait le tunnel entre Rueil-Malmaison et Vaucresson en sortant du travail entre 17h30 et 18h dix fois dans le mois verrait ses dépenses augmenter de 24 euros (110 euros au lieu de 86). Ça fait cher la hausse pour éviter des bouchons...