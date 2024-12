C'est la nouvelle carte à connaître en voiture : voici la position exacte de tous les radars de France

Une carte actualisée de tous les radars fixes postés sur nos routes est désormais en ligne et accessible à tous.

Fin de la prime à la casse, bonus écologique sabré, augmentation du nombre de radars, nouvelles infractions inscrites au Code de la route, hausse des tarifs des autoroutes... Il y a assez de mauvaises nouvelles en ce moment pour ne pas dire quand il y en a une bonne. Et quand cela concerne les radars, les automobilistes sont de suite très réceptifs. Avant de basculer en 2025, on estime à environ 3 600 le nombre de radars actifs en France, le plus souvent pour capter les excès de vitesse mais aussi pour contrôler les passages au feu rouge, en attendant bientôt les distances de sécurité, le port de la ceinture et l'usage du téléphone au volant.

Problème : les informations émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Routière se limitaient depuis plusieurs années au strict minimum. Souvent obsolètes, les données ne reflétaient pas la réalité du terrain, notamment pour ce qui intéresse le plus le conducteur lambda : la position des radars. Surprise, le gouvernement a récemment publié un fichier, selon une indiscrétion révélée par L'Argus, qui recense les 3 268 radars fixes actuellement déployés sur le territoire.

Type d'appareil, date d'installation, vitesse maximale autorisée en vigueur et surtout coordonnées GPS du radar sont disponibles en ligne pour tout le monde ! Ces informations sont regroupées sur la carte ci-dessous. Vous y trouvez sa localisation, le type de radar installé, la vitesse maximale autorisée dans ce secteur (par exemple, VMA 110 = vitesse maximale autorisée : 110 km/h)... Vous pouvez zoomer sur un département ou une zone dédiée avec le bouton "+" situé en haut à droite de la carte.

Crédit : Kévin Cartelier / Data Analyst Crédit : Kévin Cartelier / Data Analyst

Toutes ces informations, sont également disponibles sur le site officiel gouvernemental Data.gouv.fr. Il suffit de cliquer sur cette adresse : https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/radars-en-france/. Le site gouvernemental affiche un tableau de bord permettant de visualiser l'implantation des radars selon leur type (radars tourelles, radars urbains, radars tronçons, radars feu rouge…) - avec l'évolution année après année grâce à une frise chronologique - ainsi que le nombre d'appareils par région. Sur la carte fraîchement actualisée, il est possible de récolter toutes les informations de chaque radar juste en passant dessus avec sa souris.

A l'heure où les infractions routières n'ont jamais autant rapporté aux caisses de l'État – plus de 2 milliards d'euros en 2023 – et donc autant coûté aux automobilistes, ce fichier est un cadeau tombé du ciel pour ceux qui sauront s'en servir. Si on connaît généralement la position des radars sur les trajets que l'on effectue régulièrement, ce n'est pas le cas lorsque l'on s'aventure sur des routes inhabituelles.

Cet outil mis à jour régulièrement peut permettre de préparer son parcours en repérant l'emplacement des appareils de contrôle. De quoi éviter les flashs et les amendes. A condition de ne pas croiser un radar mobile. Rappelons tout de même que rouler à la vitesse autorisée reste le moyen le plus sûr pour ne jamais recevoir de contraventions...