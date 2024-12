Voici le pire moment pour prendre la route avant Noël, ce n'est ni samedi ni le 24 décembre

Si vous avez prévu de prendre la voiture pendant la période des fêtes de Noël, c'est à cette date, qui n'est ni le 24 ni le 25 décembre, que les embouteillages seront les plus pénibles de cette période de fin d'année.

Comme beaucoup, vous avez sans doute prévu de vous déplacer pendant les fêtes de Noël. Chaque année, des millions de Français profitent de l'occasion pour festoyer en famille autour d'un grand (et long) repas. Mais le foie gras, la dinde aux marrons et la bûche se méritent ! Prendre sa voiture le 24 et le 25 décembre pour rejoindre son hôte rime presque toujours avec embouteillages. Le flux massif de véhicules dans un espace temps resserré engorge les routes et les temps de parcours ont vite fait de se rallonger de plusieurs minutes.

Mais cette année, les journées du Réveillon et de Noël ne seront pas les pires pour prendre la route. Les prévisions pour le 24 décembre alertent uniquement sur la circulation en Île-de-France, assez dense tout au long de la journée, alors que le trafic devrait être assez fluide sur l'ensemble du territoire les 24 et 25 décembre. Une bonne nouvelle pour les Français qui ont prévu de sortir la veille et le jour de Noël. En revanche, une autre journée de la période des fêtes devrait être beaucoup plus délicate pour les automobilistes. Elle interviendra bien avant Noël.

© 123RF

Bison Futé prévoit de grosses difficultés de circulation le vendredi 20 décembre, dès le début des vacances scolaires. La carte de France sera orange partout dans le sens des départs ce vendredi et même rouge en Île-de-France. A en croire le site de référence du trafic routier, de très nombreux Français ont prévu de partir pour un très long week-end prolongé, avec des départs en masse des Parisiens vers la province. Et si les prévisions annoncent des difficultés à partir du début d'après-midi autour des grandes villes, comme Lyon, Lille et Marseille, les grands axes devraient être au ralenti dès le milieu de matinée en région parisienne.

Le pire créneau sera de 13 à 20 heures, en particulier à l'approche et aux environs du fameux péage de Saint-Arnoult. C'est le seul secteur classé rouge de la journée mais il s'annonce particulièrement costaud... Il va falloir prendre son mal en patience. Ces embouteillages seront renforcés par l'afflux de voitures à proximité des grands centres commerciaux et les trajets domicile-travail des Franciliens.

Si vous avez prévu de prendre la route ce vendredi, armez-vous de patience, et s'il est possible de le faire, n'hésitez pas à décaler votre départ au lendemain. Hormis des ralentissements en Île-de-France, la circulation devrait être beaucoup moins dense ce samedi que la veille. Et le Réveillon n'aura lieu que trois jours plus tard... Voici les consignes de Bison Futé pour cette journée du vendredi 20 décembre :