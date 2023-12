Comment éviter le givre en voiture - quelques poignées de cet étonnant produit suffisent

Cette astuce on ne peut plus simple vous fera assurément gagner du temps certains matins d'hiver.

A chaque saison ces petits ennuis en voiture. Après avoir combattu la chaleur pendant l'été, l'entrée dans l'automne et surtout l'hiver apporte chaque année son lot de désagréments aux automobilistes. En matière de désagréments, la présence de gel sur le pare-brise de son véhicule, lorsque les températures descendent en dessous de 0, se classe assez haut dans le classement. Surtout, vous l'aurez sans doute déjà remarqué, le givre ne se dépose pas toujours uniquement à l'extérieur de votre véhicule. Il peut aussi se former à l'intérieur de l'habitacle, ce qui a un petit côté inquiétant quand on n'en connaît pas la cause.

Rassurez-vous, nul besoin d'amener votre voiture au garage pour rechercher un quelconque problème. Il s'agit d'un simple phénomène naturel. Lorsqu'il fait froid dehors, l'humidité présente dans l'habitacle va s'évaporer du fait de l'utilisation du chauffage et même de la température corporelle des occupants du véhicule. Mais une fois le moteur arrêté, le refroidissement de l'habitacle accentué par les températures hivernales dehors va transformer ces évaporations en givre qui va venir se déposer sur les vitres du véhicule. Après avoir déjà passé cinq minutes à gratter toutes les vitres extérieures, devoir le refaire à l'intérieur vous fera perdre encore plus de temps et potentiellement altérer votre bonne humer.

Heureusement, il existe une solution pour empêcher le gel d'investir l'intérieur d'une voiture. Cette astuce ne demandera que quelques secondes de votre temps. Pour cela, il vous suffit de prendre une chaussette (ou un bas) et de la remplir de litière pour chat. Faites ensuite un nœud de façon à en faire une sorte de petit sachet que vous déposerez par exemple sur le tableau de bord de votre véhicule (vous pouvez également en faire un deuxième pour la plage arrière).

La litière pour chat, et plus particulièrement celle de silice, possède un très fort pouvoir absorbant efficace pour s'imbiber de l'urine et retenir les mauvaises odeurs. Dans une voiture, la litière de silice va permettre de réduire considérablement le taux d'humidité et donc empêcher qu'elle ne se transforme en givre les jours de grand froid.

Si, comme environ deux-tiers des Français, vous ne possédez pas de chat, vous pouvez acheter de la litière de silice pour pas cher en supermarché. A 5 euros le sac de 5 litres, vous pourrez remplir suffisamment de chaussettes pour passer l'hiver sans craindre chaque matin de retrouver le pare-brise intérieur de votre voiture complètement givré. C'est toujours ça de gratté.