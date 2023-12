Le téléphone va être coupé chez des millions de Français, ce site permet de savoir quand ce sera fait chez vous

La fin du réseau téléphonique historique est proche en France. Un site dédié a été lancé pour savoir quand les coupures seront effectives selon votre localisation.

Si vous suivez un peu l'évolution des réseaux téléphoniques en France, la nouvelle ne devrait pas vous étonner : d'ici quelques années, une large partie des communications téléphoniques actuelles ne sera plus accessible pour des millions de Français. Cette annonce fait suite à une décision des autorités d'équiper le territoire français en réseau à très haut débit d'ici l'année 2030.

La conséquence directe de cette transition du réseau vers une offre très haut débit consiste en la fin du réseau en cuivre, tel que nous le connaissons encore aujourd'hui dans de nombreux départements. Celui qui servait jusqu'ici aux communications téléphoniques historiques et internet DSL. Ainsi, il est possible que votre commune soit concernée par ce changement très rapidement et soit l'une des premières à voir ces liaisons téléphoniques coupées pendant la transition.

Aujourd'hui, 80% des Français sont éligibles à la fibre, considérée comme plus performante, économe en énergie et résiliente, et plus de la moitié y sont déjà abonnés. Un équipement qui sonne le glas de notre bon vieux téléphone filaire de la maison, bon pour finir dans un musées voire aux oubliettes.

La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement sur le territoire, en commençant par les communes où la fibre est la plus déployée et où le nombre d'abonnés au réseau cuivre est le plus faible. "Le chantier de fermeture se déroulera entre 2023 à 2030 et concerne l'ensemble des locaux utilisant encore les services basés sur le réseau cuivre, qu'ils soient particuliers, entreprises, ou administrations", indique un communiqué publié récemment. Les utilisateurs seront informés individuellement par courrier ou e-mail de la fermeture du réseau cuivre et des alternatives disponibles.

Si vous utilisez toujours une prise réseau "en T" ou des alarmes qui reposent sur un réseau cuivre, vos équipements seront donc progressivement coupés dans les mois et années à venir pour effectuer une migration vers un réseau à fibre optique. Un site web dédié a été mis en place pour accompagner les usagers dans cette transition, connaitre la date de coupure dans leur ville ou leur logement et découvrir toutes les démarches possibles pour être aidés dans ce changement.

Le site officiel Treshautdebit.gouv.fr contient de nombreuses informations à destinations des élus locaux, mais également des particuliers qui s'inquiètent des éventuels changements à venir. Vous y trouverez notamment des informations sur les potentielles coupures à venir.

Soyez rassurés cependant, car on le rappelle : les coupures ne devraient pas vus laisser sans solution. Votre réseau migrera simplement du cuivre à la fibre optique afin de vous apporter une meilleure qualité pour vos communications.