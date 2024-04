Ce produit vendu chez Action ne coûte que 3 euros, il redonne un vrai coup de neuf à votre voiture

C'est dans les magasins Action que l'on trouve ce produit pas cher pour rénover sa voiture.

Bien voir (et être vu) en voiture, c'est la base. Cette fonction est assurée par les phares, placés à l'avant de chaque véhicule. La lumière qu'ils projettent grâce aux ampoules nichées en leur sein permet d'éclairer la route plongée dans l'obscurité dès lors que le jour tombe. Conduire de nuit sans avoir activé ses éclairages peut d'ailleurs coûter très cher puisque l'amende, de quatrième classe, s'élève à 135 euros, revu à 90 euros en cas de paiement dans un délai de 15 jours. Or, comme toute pièce, les phares de voiture s'usent et perdent en efficacité au fil des années. D'où l'importance de les entretenir régulièrement.

Si vous ne voulez pas vous embêter, les garagistes le font pour vous. Mais rénover une optique de phare coûte cher, notamment parce que cela demande un peu de temps. Comptez une quarantaine d'euros si le polycarbonate, cette matière plastique plus légère et moins cassante qui a petit à petit remplacé les phares en verre des véhicules au début des années 80, est un peu endommagé. Et pas loin d'une centaine d'euros si l'optique est en très mauvais état. A ce tarif, mieux vaut essayer de redonner une deuxième vie à ses phares soi-même. Le bicarbonate de soude et le dentifrice sont connus pour leur efficacité dans le polissage du plastique. Mais on peut aussi trouver dans le commerce un produit pas cher et dont les résultats pourraient vous surprendre.

C'est chez Action qu'on peut le débusquer. Dans ce magasin spécialisé dans le hard-discount, on trouve un réparateur de phares de la marque Valma (Headlight Restore and Sealant) sous la forme d'un tube de 100ml pour à peine plus de 3 euros. Et pas la peine d'utiliser la totalité du tube, une noisette de cette lotion suffit pour rénover un phare en le frottant énergiquement avec un chiffon microfibres. Le résultat est bluffant, les phares retrouvent un bel éclat et laissent de nouveau pleinement jaillir la lumière. Pour le garder en bon état, on vous conseille de répéter l'opération tous les six mois. Faites le calcul, avec un tube par an, l'économie est considérable !

Le Code de la route stipule qu'il est interdit de rouler dans une voiture avec des phares défectueux ou sales qui ne laissent pas suffisamment passer la lumière. En cas de contrôle, les forces de l'ordre peuvent vous arrêter et vous infliger une amende de troisième classe d'un montant de 68 euros. Elle peut être minorée à 45 euros ou majorée à 180 euros en fonction du délai de paiement.