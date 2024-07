Ce produit bon marché fait des merveilles, pourtant trop peu d'automobilistes s'en servent pour nettoyer leur voiture

Ce produit est trop peu connu des automobilistes, il permet pourtant de faire briller tous les éléments d'une voiture.

Un Français dépense en moyenne 1000 euros par an pour l'entretien de sa voiture. Alors, quand il s'agit de la nettoyer, de très nombreux automobilistes préfèrent se retrousser les manches pour ne pas avoir à débourser une dizaine d'euros de plus à la station de lavage. Nettoyer son véhicule de façon régulière est fortement conseillé, pas seulement pour son apparence mais aussi parce qu'une voiture bien entretenue peut conserver une valeur de revente plus élevée. Seulement, malgré la quantité de produits d'entretien que l'on trouve dans le commerce, peu permettent de nettoyer aussi bien la carrosserie, les roues, l'intérieur etc...

La facture peut donc vite devenir assez salée si l'on souhaite offrir à son auto un nettoyage intégral. Il est toutefois possible de faire des économies grâce à un produit aux multiples vertus. Beaucoup moins évoquée que le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc dans les astuces de nettoyage, l'huile de lin est pourtant tout aussi efficace. Traditionnellement utilisée pour entretenir et embellir les surfaces en bois, mais aussi pour la cuisson et l'élaboration de vinaigrettes (ce qui leur donne un goût de noisette), cette huile végétale de couleur jaune fait des merveilles sur les voitures.

© 123RF

Le mode opératoire est simple : il suffit de verser quelques gouttes d'huile sur un chiffon propre et sec puis de frotter sur la surface à nettoyer. L'énorme avantage de l'huile de lin c'est qu'on peut l'appliquer quasiment sur toutes les surfaces d'une voiture. Elle fait briller aussi bien la carrosserie que les pare-chocs, les jantes, les parties chromées, les baguettes autour des portières et des vitres ainsi que tous les plastiques intérieurs. L'huile de lin permet même d'atténuer certaines rayures. Quand le nettoyage est terminé, un bon rinçage à l'eau claire fait disparaître l'aspect gras de l'huile et une fine pellicule demeure sur la carrosserie, ce qui la protège des attaques extérieures.

Assez peu connue pour l'entretien des voitures, l'huile de lin possède aussi l'avantage d'être un produit bon marché. On trouve dans le commerce pour à peine plus de 5 euros des bouteilles d'un litre, suffisant pour effectuer plusieurs lavages. Il est facile de s'en procurer dans les magasins de bricolage et même en grandes surfaces dans les rayons de nettoyage au côté des différents alcools ménagers. Pensez-y la prochaine fois que vous passez devant avec votre caddie.