250 euros d'amende sur la plage, cette ville a décidé de sévir contre un des fléaux de l'été

Une ville balnéaire a pris un arrêté municipal surprenant à l'approche des vacances d'été.

C'est un phénomène qui se répand d'année en année. Les hôtels ont souvent renoncé à le combattre, peu désireux de déclencher une guerre entre touristes autour de la piscine ou en bord de plage. Une municipalité a porutant décidé de prendre le taureau par les cornes. Plus qu'une annonce ou une mise en garde, elle a même décidé de légiférer avec un arrêté municipal en bonne et due forme publié par le conseil municipal.

La contravention est même écrite noir sur blanc : 250 euros d'amende pour tout contrevenant ! Cette ville, c'est Calp dans la province d'Alicante, près de Valence l'une des régions les plus touristiques d'Espagne chaque été. Sur la plage principale de la commune, la "playa de Calpe", l'heure d'ouverture est fixe. L'accès à la plage est autorisé à partir de 9 heures chaque matin. Pourtant, chaque été, les autorités constataient que les touristes venaient s'y installer ou ne faisaient plutôt que passer pour un seul geste : poser la serviette sur le sable afin de s'octroyer la place idéale au bord de l'eau, quitte à n'y revenir que plusieurs heures plus tard.

Ces "squatteurs chroniques" seront donc désormais verbalisés ! Cette décision vise à réguler l'usage des plages, souvent envahies par des vacanciers qui, dès le matin, réservent des espaces en plaçant leurs affaires, puis partent. Selon les autorités locales, cette pratique crée des désagréments pour ceux qui arrivent plus tard et trouvent les plages déjà "réservées" par des serviettes et des affaires personnelles. Les responsables de la ville espèrent ainsi rétablir un équilibre plus juste et améliorer l'expérience de plage pour tous les visiteurs.

L'arrêté municipal va même plus loin puisqu'il précise que les affaires laissées sans surveillance pendant trois heures pourront purement et simplement être retirées par les équipes municipales et rapatriées dans une sorte de consigne. La ville espère ainsi dissuader les comportements abusifs sur ses plages. L'arrêté sera-t-il suffisamment dissuasif ? Calp accueille de nombreux touristes l'été, séduits par le panorama offert sur la plage située au centre de l'isthme et donnant sur la Penyal d'Ifac, une spectaculaire formation rocheuse célèbre pour offrir de redoutables parcours d'escalade.