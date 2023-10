Que cache cette petite trappe à l'avant de votre voiture - elle peut vous sauver en cas de panne

Cette petite trappe située à l'avant et/ou à l'arrière des voitures a une utilité que vous ne connaissez peut-être pas.

Impossible de ne pas les voir. Bien que peintes de la même couleur que la carrosserie, ces petites trappes se trouvent aujourd'hui sur quasiment toutes les voitures. De forme carrée, parfois ronde, elles sont incrustées dans les boucliers du véhicule, ces bouts de carrosserie situées en dessous du pare-choc avant et arrière et dont la fonction est de réduire les dégâts en cas d'accident. A peine plus grosses qu'une pièce de 2 euros, ces trappes sont bien visibles malgré l'effort fait par les constructeurs de les confondre avec la carrosserie. Mais pourquoi sont-elles placées là ? Et surtout, à quoi servent-elles ?

Vous vous êtes peut-être déjà posé la question sans trouver la réponse. Certains y voient les emplacements des capteurs électroniques embarqués de plus en plus nombreux sur les véhicules modernes. D'autres y voient les caches des radars des caméras de recul mais ils font fausse route ! Si vous n'avez jamais eu besoin de découvrir ce qui se trouve derrière ce petit "bouchon", c'est plutôt bon signe. Mais si un jour votre voiture tombe en panne, mieux vaut connaître leur utilité.

Cette petite pièce de carrosserie cache en fait le point de fixation de l'anneau de remorquage, le héros de la situation lorsqu'une panne vous cloue sur place. C'est en effet lui qui permet à un véhicule de se faire tracter par un autre lorsqu'il ne peut plus rouler par lui-même. Un simple tournevis ou un petit outil pointu permet d'ôter le cache en quelques secondes.

Une fois que le point d'accrochage est découvert, il suffit d'y visser le crochet de la barre de remorquage – le plus souvent rangé avec la roue de secours sous le plancher du coffre – pour pouvoir attacher le véhicule dépanné au véhicule dépanneur. C'est un moyen simple, efficace et souvent sous-estimé de vous sauver la mise dans des situations d'urgence.

Pourquoi dès lors avoir autant dissimulé une pièce aussi pratique, au point que de nombreux automobilistes ignorent que leur voiture en est équipée ? Autrefois visibles, les anneaux de remorquage sont désormais à fixer par l'automobiliste lui-même pour une simple question d'esthétisme. Et leur point d'accrochage est simplement dissimulé pour ne pas enlaidir la silhouette des voitures. Rappelons que le design et l'esthétique d'une voiture demeure de loin le critère n°1 d'un client lors de l'achat d'une voiture. Les anneaux de remorquage n'ont donc pas disparu, et heureusement car ils peuvent être bien utiles. Encore faut-il savoir que c'est derrière ces mystérieuses petites trappes qu'ils ont fait leur nid !