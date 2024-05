Nintendo Switch 2 : une date de sortie se précise pour la "nouvelle Switch"

Sept ans après la sortie de sa célèbre Nintendo Switch, la firme japonaise a confirmé la présentation d'une nouvelle console prochainement. Avec un nom, Nintendo Switch 2, et une date...

C'est une nouvelle qui n'a pas manqué de réveiller les fans de jeux vidéo et de la célèbre entreprise japonaise. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, vient d'annoncer que la prochaine console de la firme sera présentée à la fin de cette année 2024. Mais d'après les rumeurs, il ne faudra pas s'attendre à une sortie avant mars 2025.

C'est plus précisément sur son compte X que le président s'est exprimé. Généralement, ses prises de paroles se font rares, mais elles suffisent à annoncer la couleur. Ce mardi matin, c'est bien une nouvelle console qui a été annoncée et elle devrait être présentée lors de l'exercice fiscal de cette fin d'année 2024. Attention tout de même, la présentation n'interviendra pas lors du Nintendo Direct précise Shuntaro Furukawa.

Une Nintendo Switch 2 ?

Des rumeurs, il y en a eu ces dernières années autour d'une nouvelle console Nintendo. Elles ont commencé à se répandre autour d'une Nintendo Switch Pro qui deviendra ensuite la Nintendo Switch Oled. Mais depuis quelques mois, elles se tournent davantage vers une appellation "Nintendo Switch 2". Le président à fait taire toutes les rumeurs ce mardi matin : il s'agira bien de la Nintendo Switch 2. Il indique également que l'annonce aura lieu lors de son événement de fin d'année qui présentera les résultats fiscaux sur l'année 2023-2024.

Ce mardi Nintendo a annoncé un bénéfice net record de 490,6 milliards de yens sur son exercice écoulé fin mars soit une hausse de 13,4% en un an. Son bénéfice opérationnel annuel a quant à lui progressé de 4,9% à 528,9 milliards de yens et ses ventes de 4,4% à 1,671,9 milliard de yens. Cependant, elle s’attend pour l'année 2024-2025 à une chute de près de 40% de son bénéfice net, et à un recul de 20% de son chiffre d’affaires.

En attendant l'annonce officielle de cette nouvelle console, un événement du mois de juin devrait retenir l'attention des consommateurs de la marque. Le Nintendo Direct se consacrera uniquement aux annonces concernant des jeux vidéos qui sortiront sur sa console actuelle.