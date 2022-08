"Bison Futé : circulation très difficile ! 228 km de bouchons à 13 heures"

BISON FUTÉ. Dimanche 21 août 2022, 228 kilomètres de ralentissements sont observés, à 13 heures. Bison futé a classé la France en rouge dans le sens des retours.

Sommaire Bison Futé dimanche 21 août

[Mis à jour le 21 août à 13h36] Vous avez prévu de rentrer de vacances ce dimanche 21 août 2022 ? Il faudra vous montrer patient. En effet, Bison Futé voit rouge sur l'ensemble de l'Hexagone dans le sens des retours. À 13 heures, on observait 228 kilomètres de bouchons en métropole. Les axes les plus embouteillés sont l'A7, l'A10 et L'A9 avec, respectivement, 87,1 km, 31 km et 27,8 km de ralentissements. En revanche, si vous avez la chance de partir vers votre lieu de villégiature, il n'y a pas trop de complication à l'horizon. En effet, le trafic sera plus fluide avec une journée classée en vert sur la plupart de l'hexagone, sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où Bison Futé voit jaune. Par ailleurs, Bison futé donne des conseils pour circulez sur les routes françaises. Veuillez vous y référer ci-dessous avant de prendre la route.

Pour la journées du dimanche 21 août 2022, Bison futé donne des conseils aux automobilistes pour éviter les tronçons de route qui risquent d'être embouteillés. Dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 21h,

évitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 17h,

évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h,

évitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 17h.

Dans le sens des retours :