Bison Futé : déjà des bouchons mardi soir, les horaires et routes à éviter avant le grand week-end

BISON FUTÉ. Le grand week-end de l'Ascension, avec le mercredi 8 mai en plus, promettait des bouchons nombreux sur la route. Ils sont déjà présents ce mardi en fin de journée.

Du vert, de l'orange, du rouge et même du noir, toute la palette des couleurs Bison Futé va y passer à l'occasion du grand week-end de l'Ascension, marqué par deux jours fériés consécutifs, le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai. Les difficultés ont commencé sur les routes dès le mardi matin, mais Bison Futé avait vu juste concernant une montée du trafic avant le milieu d'après-midi. En région parisienne, 200 kilomètres de bouchons cumulés étaient ainsi constatés dès 16 heures, avant le pic attendu et la conjonction des trajets "travail-domicile" avec ceux des départs en grand week-end.

Ce mardi 7 mai était ainsi une journée classée rouge à l'échelle de toute la France dans le sens des départs. Bison Futé alerte sur les difficultés prévues pour les trajets partant de région parisienne en direction de la Normandie. Suite à une fissure sur la chaussée, l'autoroute A13 reste fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson et il est ainsi conseillé aux automobilistes souhaitant rejoindre la Normandie d'emprunter l'A14, l'A15 ou la N12. En province, de nombreuses difficultés étaient également prévues, notamment sur l'A31 en direction et en provenance du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, dans le couloir du Rhône notamment sur l'autoroute A7, sur la façade atlantique avec l'A11 et l'A63 et au départ de Toulouse sur les A61 et A62.

Pour la journée de mercredi, Bison Futé voit orange dans le sens des départs en France. Le trafic sera dense dès le début de la matinée autour de Paris, via l'A6 et l'A10 et ira crescendo toute la matinée, causant également des difficultés sur les N104 et N118. Il est donc plutôt conseillé d'avancer ou différer son départ. En province, l'agence avertit sur des ralentissements attendus sur les autoroutes A7, A9, A10, A13 mais aussi sur la N205 qui mène au tunnel du Mont-Blanc.

Concernant la suite du week-end, voici les prévisions de Bison Futé pour l'ensemnble de la période :