Bison Futé : des bouchons pour le week-end de l'Ascension ? Les prévisions

BISON FUTE 21 AU 24 MAI – Si les déplacements sont encore limités à 100 km, le possible pont de l'Ascension pourrait favoriser les départs des grandes villes et donc voir le retour des bouchons dès le jeudi 21 mai. Voici les prévisions et recommandations de Bison Futé.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 10h39] Ce week-end de l'Ascension, qui peut donner un week-end prolongé avec un jeudi 21 mai férié et un vendredi 22 mai chômé dans de nombreuses entreprises, ne change rien aux règles actuelles liées à la crise sanitaire du coronavirus. Il faudra bien respecter la limite de 100 kilomètres autour de votre domicile (que ce soit au sein de votre département ou non) pour vos déplacements, à moins de justifier d'un motif "impérieux" et de fournir l'attestation de déplacement de plus de 100 km. Pas question donc de grandes virées à l'autre bout de la France cette année pour un week-end de fin mai traditionnellement propice aux grands départs. Bison Futé l'annonce, ce week-end de l'Ascension 2020 ne sera pas comme les autres, cette "contrainte de distance conduit à changer la physionomie des déplacements de l'Ascension, au profit d'un éclatement dans le temps des déplacements de courtes distances sur l'ensemble de la période du mercredi au dimanche." Le trafic attendu sera toutefois plus important que ces dernières semaines, notamment autour des grandes métropoles. Voici le détail des prévisions pour la période du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai. Vous pouvez également retrouver la liste des plages ouvertes ou fermées en cliquant ci-dessous.

Si Bison Futé prévoit une journée verte ce jeudi 21 mai, l'instance prévoit un trafic plus important que ces derniers jours sur le réseau national et les réseaux secondaires, plus empruntés pour ces petits déplacements. Les difficultés de circulation seront notamment plus présentes le matin dans le sens des départs depuis les grandes villes et en fin de journée dans le sens des retours. Bison Futé évoque particulièrement la région parisienne, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille. Le trafic pourrait être davantage chargé autour des grandes métropoles et en direction des plages rouvertes.

Les véhicules de plus de 7,5t seront interdits à la circulation en dehors de deux créneaux :

mercredi 20 mai 16h au jeudi 21 mai à minuit.

du dimanche 31 mai à 22h jusqu'au lundi 1er juin à minuit.

Journée verte également dimanche 24 mai au niveau national mais là encore Bison Futé alerte sur un trafic plus dense sur le réseau national et secondaire. Ce pourrait notamment être le cas dans le sens des retours en fin de journée. L'instance martèle les appels à la prudence sur la route "au regard du grand nombre d'infractions routières constatées depuis le début du confinement, en particulier les excès de vitesse, et de rester vigilant à l'approche d'un chantier ou d'une intervention des agents sur les routes."

Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plateformes Android et Apple. Elle est entièrement gratuite et comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les prévisions détaillées.

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Bison Futé a été créé en 1976 après des bouchons records enregistrés sur la route des vacances à l'été 1975. Cartes en temps réel, relevés, Bison Futé a amélioré ses prévisions au fil du temps, s'appuyant sur les données relevées à chaque période de pointe, notamment l'été grâce à des milliers de stations de comptage, des petits puces intégrées dans la chaussée qui comptabilisent le nombre de véhicules passés cet été. Des simulations mathématiques sont ensuite réalisées.