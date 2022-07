"Bison Futé : des bouchons pour ce samedi de chassé-croisé, l'info trafic"

BISON FUTE. Ces samedi 30 et dimanche 31 juillet, c'est le week-end de chassé-croisé. Cela augure plusieurs ralentissements répertoriés par Bison futé. On fait le point.

[Mis à jour le 30 juillet 2022 à 17h15] Le trafic s'améliore au cours de cette première journée du week-end de chassé-croisé. Ce samedi 30 juillet 2022, à 17 heures, les ralentissements cumulés s'étalent sur 326 km contre 702 km à 12h45. Un chiffre moins important que le même jour l'an dernier qui avaient vu, à la même heure, le trafic être ralenti sur 756 km, soit plus de deux fois plus. Alors que les juilletistes rentrent chez eux et que les aoûtiens s'empressent de se rendre sur leurs lieux de villégiature, certains secteurs autoroutiers sont particulièrement perturbés, et donc à éviter. Sur l'A10, Bison Futé répertorie pas moins de 46,7 km de bouchons. L'A75 et l'A9 sont particulièrement touchées également avec, respectivement, 34 et 33,2 km de ralentissement. À noter pour les Parisiens se rendant à Bordeaux : les automobilistes sont confrontés à un bouchon de 15,5 km avec une circulation en accordéon sur l'A10.

La journée de samedi sera la pire sinon l'une des pires de l'été sur les routes. Bison Futé a placé l'ensemble de la France en noir pour le sens des départs et en rouge dans le sens des retours. Le trafic s'annonce dense voire très chargé sur de nombreux axes. Bison Futé recommande de partir tôt si vous devez quitter ou passer par l'Ile de France, avant midi pour éviter le pic de trafic. D'autres routes et horaires sont à éviter, si possible :

Autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et Marseille, de 8h à 20h,

Autoroute A8 : entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l'Italie, de 10h à 12h,

Autoroute A9 : entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 12h,

Autoroute A10 : à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 6h à 13h et entre Orléans et Poitiers, de 8h à 17h, entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 12h,

Autoroute A11 : entre Paris et Angers, de 10h à 12h,

Autoroute A13 : entre Rouen et Caen, de 9h à 16h,

Autoroute A20 : entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 8h à 19h,

Autoroute A61 : entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h,

Autoroute A62 : entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h

Autoroute A63 : entre Bordeaux et l'Espagne, de 10h à 19h,

Autoroute A71 : entre Orléans et Bourges, de 9h à 11h et Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 13h,

Autoroute A75 : entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h,

Autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille également de partir tôt, surtout si vous devez revenir ou passer en Ile de France. Bison Futé conseille de le faire avant 14h.

route RN165 : à éviter entre Lorient et Nantes de 11h à 13h,

Autoroute A7 : entre Marseille et Orange de 9h à 14h et entre Orange et Lyon de 9h à 19h,

Autoroute A8 : entre l'Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 14h,

Autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 14h,

Autoroute A11 : entre Angers et Le Mans, de 10h à 14h,

Autoroute A13 : entre Caen et Rouen, de 12h à 14h,

Autoroute A62 : entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h,

Tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).

Enfin, pour la journée du dimanche 31 juillet, Bison Futé voit orange globalement dans le sens des départs, sauf la région Rhône-Alpes classée rouge. Ce sera mieux dans le sens des retours avec du vert sur une grande partie de la France et de l'orange en Rhône-Alpes, PACA et sur tout le pourtour de la Méditerranée.

Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Ile de France avant 7 heures ce dimanche 31 juillet. Plusieurs routes, autoroutes et horaires sont déconseillés pat Bison Futé :

Autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 7h à 20h et entre Orange et Marseille, de 9h à 21h,

Autoroute A8 : entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l'Italie, de 17h à 20h,

Autoroute A9 : entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h,

Autoroute A10 : à éviter à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 9h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 9h à 17h,

Autoroute A20 : entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 21h,

Autoroute A61 : entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 17h,

Autoroute A62 : entre Agen et Toulouse, de 11h à 21h,

Autoroute A63 : entre Bayonne et l'Espagne, de 11h à 16h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, Bison Futé recommande de regagner ou traverser l'Ile de France avant 14 heures :