Bison futé : quelles prévisions le week-end des 4, 5 et 6 novembre et la fin des vacances ?

BISON FUTÉ. C'est la fin des vacances de la Toussaint et les retours vont être nombreux ce week-end, du vendredi 4 novembre au dimanche 6 novembre 2022. Voici toutes les prévisions de Bison Futé pour ce week-end.

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 10h16] Que prévoit Bison Futé pour ce premier week-end de novembre ? C'est (déjà) la fin des vacances de la Toussaint pour tous les écoliers, collégiens et lycéens de France et le retour vers les salles de classe ce lundi 7 novembre se profile. Avant cela, les retours s'annoncent nombreux sur les routes de ce vendredi 4 novembre jusqu'au dimanche 6 novembre. On fait le point sur les prévisions Bison Futé détaillées du week-end.

Vendredi 4 novembre 2022 : vert dans le sens des départs sauf en Ile de France classé orange. Vert dans le sens des retours.

Samedi 5 novembre 2022 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours sauf en Ile de France classé orange.

Dimanche 6 novembre 2022 : vert dans le sens des départs comme des retours.

Le week-end s'annonce donc plutôt calme sur les routes de France, avec une simple recommandation de Bison Futé concernant l'Ile de France. Ces deux recommandations concernent le sens des retours et précisent qu'il vaut mieux rejoindre ou traverser l'Ile de France avant 14 heures ce vendredi 4 novembre comme le samedi 5 novembre.