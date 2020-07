Bison Futé : samedi 18 juillet rouge sur les routes, quels bouchons et heures à éviter ?

BISON FUTE VACANCES D'ETE – Ce samedi 18 août sera à nouveau rouge sur les routes de France. Si le pire est à venir pour un samedi 1er août déjà classé noir selon Bison Futé, ce 3e week-end de juillet s'annonce tout de même chargé. Retrouvez toutes les prévisions détaillées pour bien anticiper votre trajet et choisir les meilleurs horaires... Si possible !

[Mis à jour le 18 juillet 2020 à 07h25] Attention aux bouchons ! Si vous faites partie des veinards qui débutent leurs congés d'été en ce week-end du 18 et 19 juillet, il faudra peut-être se montrer patient sur la route des vacances pour arriver en toute sécurité à bon port. Bison Futé prévoit une circulation très difficile ce samedi, notamment sur les classiques axes des grands départs en vacances comme l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille ou l'A9 en direction de l'Espagne. Cet été 2020 s'annonçait globalement très chargé sur les routes puisque ces vacances très attendues se déroulent dans un contexte inédit en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Pour les Français, les vacances s'annoncent locales en raison des nombreuses incertitudes sur les voyages. 9 Français sur 10 annonçaient ainsi début juin vouloir rester en France cet été. Voici toutes les prévisions Bison Futé pour la période de la fin du mois de juillet avec les premières prévisions pour le traditionnel mais redoutable chassé-croisé du premier week-end d'août avec un samedi 1er août déjà classé noir sur les routes !

Le week-end du 18 juillet s'annonce chargé sur les routes selon les estimations de Bison Futé.

Vendredi 17 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 18 juillet : rouge dans le sens des départs au niveau national, vert dans le sens des retours à l'exception de la Normandie, des départements de la région Centre, et de la Loire-Atlantique classées en orange.

Dimanche 19 juillet : vert au niveau national dans le sens des départs comme des retours.

C'est évidemment dans le sens des départs que les difficultés se feront le plus sentir ce vendredi 17 juillet, notamment pour quitter les grandes villes. Bison Futé a délivré quelques conseils aux automobilistes qui doivent prendre la route en cette fin de semaine.

Mieux vaudra quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14h ce vendredi.

Globalement, évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 15h et 19h.

Sur l'autoroute A7, éviter l'itinéraire entre Lyon et Marseille, de 10h à 20h.

Sur l'autoroute A9, le créneau entre Orange et Montpellier sera chargé de 10h à 20h.

Si vous devez aller en Italie, retenez que l'accès par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10h à 17h puis de 20h à 23h. Par dense, Bison Futé entend une attente supérieure à 30 min. Evitez de l'emprunter entre 17h et 20h avec un trafic très dense et une attente supérieure à une heure.

La journée la plus chargée sera pour le samedi 18 juillet avant un dimanche plus calme sur les routes. Dans le sens des départs, Bison Futé prévoit une circulation très difficile ce samedi avec des bouchons importants attendus dans la vallée du Rhône sur les autoroutes A7 menant à Lyon et Marseille ainsi que sur l'arc méditerranéen via l'autoroute A9. Ralentissements également en vue en direction de l'Atlantique sur l'autoroute A10. Voici quelques prévisions détaillées.

Mieux vaudra quitter les grandes métropoles avant 9 heures ce samedi matin.

Si vous devez emprunter l'autoroute A7, évitez l'itinéraire entre Lyon et Marseille de 8h à 19h, surtout entre 10h et 15h.

Sur l'autoroute A9, le pic est attendu de 9h à 17h dans le sens de circulation menant d'Orange à l'Espagne, surtout de 11h à 14h.

Sur l'autoroute A10, pic attendu entre Tours et Bordeaux de 9h à 18h et au péage de Saint-Arnoult de 9h à midi.

Pour le tunnel du Mont-Blanc, trafic dense de 10h à 15h avec un temps d'attente supérieur à 30 minutes.

Bison Futé a déjà donné des indices sur la circulation attendue pour le week-end du samedi 25 et dimanche 26 juillet. Voici les couleurs annoncées par Bison Futé pour ce dernier week-end de juillet.

Vendredi 24 juillet : orange dans le sens des départs au niveau national, vert dans le sens des retours sauf pour tout le Sud-Ouest et la région PACA, classés en orange.

Samedi 25 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours sauf sur l'arc méditerranéen (orange), la Normandie, le Centre et les Pays de la Loire (orange).

Dimanche 26 juillet : vert dans les deux sens.

Le premier week-end d'août, traditionnel chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens, s'annonce une nouvelle fois chargé sur les routes cette année. Bison Futé prévoit d'ores et déjà un samedi noir pour le 1er août avec de nombreux bouchons attendus. Voici les premières prévisions en attendant de plus amples informations sur les autoroutes et créneaux horaires à éviter.

Vendredi 31 juillet : rouge dans le sens des départs au niveau national, orange dans le sens des retours.

Samedi 1er août : noir dans le sens des départs sur tout le pays, orange dans le sens des retours.

Dimanche 2 août : orange dans le sens des départs (rouge en Normandie, Centre, Pays de la Loire et Rhône-Alpes), vert dans celui des retours.

Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plateformes Android et Apple. Elle est entièrement gratuite et comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les prévisions détaillées.

Bison Futé a été créé en 1976 après des bouchons records enregistrés sur la route des vacances à l'été 1975. Cartes en temps réel, relevés, Bison Futé a amélioré ses prévisions au fil du temps, s'appuyant sur les données relevées à chaque période de pointe, notamment l'été grâce à des milliers de stations de comptage, des petits puces intégrées dans la chaussée qui comptabilisent le nombre de véhicules passés cet été. Des simulations mathématiques sont ensuite réalisées.