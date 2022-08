"Bison futé : trafic rouge pour la fin des vacances, les prévisions"

BISON FUTÉ. Pour ce dernier week-end avant la rentrée, Bison Futé classe la France en rouge dans le sens des retours, samedi 27 août. La journée de dimanche est classée rouge et orange dans le sens des retours. Voici le détail des prévisions.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 23h13] Les retours de vacances se terminent en ce dernier week-end du mois d'août, avant la rentrée des classes, jeudi 1er septembre 2022. Avec la reprise dès lundi pour de nombreux travailleurs, le trafic risque d'être chargé sur les routes de France, surtout dans le sens des retours des lieux de villégiature. Bison Futé prévoit une journée rouge pour les retours, samedi 27 août, sur l'ensemble de la France. Dans le sens des départs, l'Hexagone est classé vert, sauf le quart sud-est du pays, qui est en orange. Les chanceux qui partiront en vacances dimanche auront un trafic fluide, selon Bison futé. En revanche, dans le sens des retours, la circulation sera toujours dense. La France est classée orange et la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge.

Ce week-end marque la fin des congés scolaires et l'essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. Pour espérer éviter les embouteillages, il vaut mieux privilégier certaines heures de départ, ainsi que des itinéraires de substitution, proposés par Bison Futé. Selon les prévisions, samedi 27 août dans le sens des retours, le trafic sera globalement dense de 10h à 17h. Dimanche 28 août, il sera saturé sur certains axes, vers 13h. Retrouvez les conseils détaillés de Bison futé pour le week-end.

Samedi 27 août, les principales difficultés, dans le sens des retours, sont attendues à partir de 10h et se poursuivront jusqu'en début de soirée, principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône, sur l'Arc méditerranéen et sur l' A10 de Bordeaux vers Paris. Voici les conseils d'itinéraire de Bison Futé dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 17h, entre Orange et Marseille, de 11h à 17h,

évitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 10h à 15h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 9h à 18h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours :

regagnez ou traversez l'Île-de-France avant 14h,

évitez l'autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 10h à 16h,

évitez l'autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 8h à 16h,

évitez l'autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 10h à 16h,

évitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 17h, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h,

évitez l'autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 10h à 13h,

évitez l'autoroute A75, entre Lodève et Millau, de 10h à 16h,

évitez l'autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 13h,

évitez l'autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 12h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Dimanche 28 août est classé orange et rouge dans le sens des retours. La circulation sera très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7 et A8. Voici les axes à éviter, dans le sens des retours, selon Bison Futé :