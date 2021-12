Bison Futé : vert, orange... Les prévisions détaillées pour Noël

BISON FUTE NOEL 2021. Pour le week-end de Noël, les Français seront-ils nombreux à prendre la route ou auront-ils anticipé leur départ ? On fait le point sur les prévisions Bison Futé !

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 17h42] Noël approche, les gares se remplissent et les autoroutes aussi ! Comme chaque année, le trafic routier promet de bondir à l'approche des fêtes. Que prévoit Bison Futé pour le week-end de Noël ? Cette année, le fait que le 25 décembre tombe un samedi pourrait transformer le voyage en véritable casse-tête, surtout à l'approche des stations de ski. Voici toutes les prévisions détaillées.

Quelles sont les couleurs Bison Futé pour le week-end de Noël, du 24 au 26 décembre 2021 ?

Voici les couleurs annoncés par Bison Futé pour le week-end de Noël :

Vendredi 24 décembre 2021

Dans le sens des départs : vert et orange en Ile de France

Dans le sens des retours : vert

Samedi 25 décembre 2021

Dans le sens des départs : vert

Dans le sens des retours : vert

Dimanche 26 décembre 2021

Dans le sens des départs : orange

Dans le sens des retours : vert, orange en Ile de France

Quel est le trafic prévu par Bison Futé pour le vendredi 24 décembre ?

Sens des départs :

quittez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h

traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h

A noter que Bison Futé prévoit déjà des ralentissements le jeudi 23 décembre et conseille d'éviter de quitter ou traverser l'Île-de-France après 11 heures et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures.

Quel est le trafic prévu par Bison Futé pour le samedi 25 décembre ?

En ce jour de Noël, vert à l'horizon sur les routes de France avec aucune difficulté spécifique prévue par Bison Futé. Les choses se gâteront le lendemain, dimanche 26 décembre.

Quel est le trafic prévu par Bison Futé pour le dimanche 26 décembre ?

Cela se corse le 26 décembre avec de l'orange prévu sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. Seul conseil dans le sens des retours : regagnez ou traversez l'Ile de France avant 15 heures.

Dans le sens des départs :

quittez ou traversez l'Île-de-France avant 10h

évitez de quitter ou traverser les grandes métropoles entre 15h et 19h

Plusieurs grands axes seront à éviter :

de 11h à 19h : l'autoroute A10 entre Tours et Poitiers

de 14h à 19h : l'autoroute A7 entre Valence et Orange

de 17h à 20h : l'autoroute A62 entre Montauban et Toulouse

de 11h à 20h : l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry

de 9h à 15h : l'accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205).

Existe-t-il une appli Bison Futé ?

Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plateformes Android et Apple. Elle est entièrement gratuite et comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les prévisions détaillées.

Bison Futé a été créé en 1976 après des bouchons records enregistrés sur la route des vacances à l'été 1975. Cartes en temps réel, relevés, Bison Futé a amélioré ses prévisions au fil du temps, s'appuyant sur les données relevées à chaque période de pointe, notamment l'été grâce à des milliers de stations de comptage, des petits puces intégrées dans la chaussée qui comptabilisent le nombre de véhicules passés cet été. Des simulations mathématiques sont ensuite réalisées.