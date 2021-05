"GP de Monaco F1 : horaires, essais libres, diffusion en clair... Comment suivre le Grand Prix ?"

GP DE MONACO. Après un an d'absence en raison de la pandémie du Covid, le Grand Prix de Monaco fait son grand retour ce week-end. Chaîne TV, essais libres, streaming... Les infos

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 08h50] Si on vous dit Rascasse ? S de la piscine ? Chicane du Port ? Tunnel ? Et bien oui ! Après un an d'absence, le plus glamour des Grands Prix fait son grand retour au calendrier du championnat du monde de F1. Toujours sans les paillettes en raison de la pandémie, les pilotes savourent tout de même le retour du GP de Monaco, probablement le circuit le plus excitant de l'année. Dans un tracé urbain où les pilotes viennent en permanence tutoyer les rails, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton devrait une nouvelle fois alimenter les débats. Impressionnant depuis le début de la saison avec trois victoires, le Britannique ne s'est imposé qu'à deux reprises en Principauté mais est le tenant du titre en 2019. Dans le reste du plateau, on scrutera une nouvelle fois avec attention les progrès d'Alpine mais aussi le local du Grand Prix Charles Leclerc qui n'a jamais terminé une seule fois la course.

Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 se dérouler ce dimanche 23 mai 2021 avec une particularité puisque les essais libres 1 et 2 se déroulent toujours le jeudi à Monaco. Voici les horaires de diffusion TV du Grand Prix de Monaco le week-end des 20, 21, 22, 23 mai 2021 :

Jeudi 20 mai 2021 : essais libres 1 à partir de 11h30, essais libres 2 à partir de 15h00.

essais libres 1 à partir de 11h30, essais libres 2 à partir de 15h00. Samedi 22 mai 2021 : essais libres 3 à partir de 12h00, qualifications à partir de 15h00.

: essais libres 3 à partir de 12h00, qualifications à partir de 15h00. Dimanche 23 mai 2021 : Grand Prix de Monaco à partir de 15h00.

Le Grand Prix de Monaco va être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal + avec la course du dimanche diffusée en clair. Comme tous les week-ends le groupe diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le jeudi 20 mai puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. Voici les chaînes pour ne rien manquer de ce Grand Prix à Monaco :

Le Programme TV du GP de Monaco 2021 :

Jeudi 20 mai 2021 : essais libres 1 à partir de 11h30 et essais libres 2 à partir de 15h (Canal + Sport).

essais libres 1 à partir de 11h30 et essais libres 2 à partir de 15h (Canal + Sport). Samedi 22 mai 2021 : Essais libres 3 à partir de 12h (Canal + Sport), qualifications à partir de 15h. (Canal + Sport).

Essais libres 3 à partir de 12h (Canal + Sport), qualifications à partir de 15h. (Canal + Sport). Dimanche 23 mai 2021 : "La Grille" à 14h (Canal +), Grand Prix de Monaco F1 à partir de 15h00 (Canal +).

Pas de TV ou envie de suivre la course sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette ? Plusieurs solutions existent également pour suivre le GP de Monaco en streaming sur votre ordinateur. Canal + diffuse ainsi ses programmes en streaming sur son site dédié MyCanal qui offre des programmes en replay mais aussi les diffusions en direct. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/ et est accessible sur abonnement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis 2018, il existe une autre possibilité de suivre la F1 en streaming via l'offre officielle de streaming offerte par le site officiel de la F1. Le F1 TV Direct permet de suivre la course en direct mais aussi les séances d'essais et de profiter de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées pour suivre au plus près votre pilote préféré ! Pour l'ensemble de la saison 2021, le prix est de 189 euros l'abonnement annuel. Pour ce prix, l'abonnement inclut :