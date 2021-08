GP de Belgique F1 : chaîne TV, horaires, diffusion streaming... Comment suivre en direct le Grand Prix à Spa ?

GP BELGIQUE F1. Sous la pluie et après une qualification dantesque, c'est Max Verstappen qui partira en pole position devant la Williams de Russell et Lewis Hamilton.

[Mis à jour le 29 août 2021 à 12h23] On attendait de la pluie, on attendait du spectacle et des surprises, on a tout eu ! Sur le circuit de Spa, pour la rentrée de la Formule 1, la qualification a été spectaculaire avec la pole position signée Max Verstappen qui devance l'étonnante Williams de George Russell. Le Britannique s'est même payé le luxe de battre un certain Lewis Hamilton qui partira 3e. Derrière, Daniel Ricciardo signe une belle 4e place tout comme Sebastian Vettel qui partira 5e. Pour les Français, Pierre Gasly partira 6e alors que Esteban Ocon signe le 8e temps.

Cette séance a également et surtout marqué par le terrible accident de Lando Norris. Sous une pluie battante et alors que Vettel réclamait un drapeau rouge, le pilote McLaren a perdu le contrôle de sa monoplace dans le Raidillon et a totalement détruit sa voiture. Plus de peur que de mal pour Norris qui sera bien au départ du GP. La grille :

Le GP de Belgique 2020 se déroule le dimanche 24 août 2021. Cette manche se déroule sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, en Wallonie. Voici le programme complet du Grand Prix de Belgique F1 2021 ci-dessous :

Vendredi 27 août 2021 : essais libres 1 de F1 (11h10), essais libres 2 de F1 (14h40).

essais libres 1 de F1 (11h10), essais libres 2 de F1 (14h40). Samedi 28 août 2021 : essais libres 3 de F1 (11h40), qualifications de F1 (14h40).

essais libres 3 de F1 (11h40), qualifications de F1 (14h40). Dimanche 29 août 2021 : présentation de la grille de départ (14h), course du Grand Prix de Belgique F1 (15h-17h).

Le Grand Prix de Belgique va uniquement être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport cette année. La course du GP de Belgique 2021 sera quant à elle diffusée en direct sur la chaîne principale le dimanche 2 août. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 28 août puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. A noter que Canal + Sport diffusera également les courses de Formule 3 de ce Grand Prix de Belgique.

Le Programme TV du GP de Belgique 2020 :

Vendredi 27 août 2021 : essais libres 1 à partir de 11h10 et essais libres 2 à partir de 14h40 heure française (Canal + Sport).

essais libres 1 à partir de 11h10 et essais libres 2 à partir de 14h40 heure française (Canal + Sport). Samedi 28 août 2021 : Essais libres 3 à partir de 11h40 (Canal + Sport), qualifications à partir de 14h40 heure française. (Canal + Sport).

Essais libres 3 à partir de 11h40 (Canal + Sport), qualifications à partir de 14h40 heure française. (Canal + Sport). Dimanche 29 août 2021 : Grand Prix de Belgique F1 à partir de 15h00 (Canal +).

Diffuseur exclusif de la saison de F1 en France, Canal + diffuse l'intégralité du week-end de course, essais libres compris le samedi matin. Il est également possible de visionner la course en direct ainsi que les essais libres et qualifications sur votre ordinateur via la plateforme de streaming MyCanal.fr, disponible sur abonnement. A noter que le site officiel de la F1, F1.com, propose lui aussi un service d'abonnement appelé F1 TV Direct. Il permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés y retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques, et pourront même suivre leur piloté préféré en caméra embarquée pendant la course. L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profitez de :

toutes les séances d'essais libres et qualifications en direct

la course en direct et en replay

les courses annexes (F2, F3...) en direct

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

des archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition

les chronométrages et live timing en direct

Le Grand Prix de Belgique 2021 se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps, situé dans la province de Liège en Belgique. Le circuit a été mis au point en 1921, mais son tracé actuel a été modifié plusieurs fois. Il est actuellement long de 7,004 kilomètres et comporte 20 virages. Le circuit de Spa-Francorchamps est particulièrement connu et réputé pour son fameux Raidillon de l'Eau Rouge, un enchaînement de virages en côte.