GP d'Italie F1 : chaîne TV, heure du départ... Comment suivre en direct le Grand Prix à Monza ?

GP D'ITALIE F1 - C'est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui partira en pole position du GP d'Italie à Monza devant Valtteri Bottas. Horaires, diffusion TV en clair, streaming : voici comment suivre le GP d'Italie F1 2020.

[Mis à jour le 6 septembre 2020 à 12h01] "Mode qualif" ou pas... Les Mercedes sont toujours au rendez-vous et écrasent la concurrence. Avec un nouveau record du ciricuit en 1'18"887 Lewis Hamilton s'élancera de la pole position ce dimanche à Monza juste devant son coéquipier Valtteri Bottas qui échoue à seulement 69 millièmes. Malgré le gap très important de près de 8 dixièmes, Carlos Sainz réalise une excellente performance et partira 3e de ce GP d'Italie juste devant la Racing Point de Sergio Perez. Contrairement à Spa, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon sont un peu moins dans le coup même si l'Australien prend une bonne 7e place alors que le Français partira 12e. Principal adversaire des Mercedes depuis le début de ce championnat du monde, la Red Bull de Max Verstappen s'est montrée un peu moins véloce avec seulement le 5e temps des qualifications. Comme attendu, Ferrari n'est pas dans le coup alors que l'année dernière Charles Leclerc avait fait chavirer le coeur des tifosis en s'imposant devant Lewis Hamilton. La Ferrari n°16 du Monégasque s'élancera de la 13e position alors que Sebastian Vettel partira en queue de peloton en 17e position. Le résultat des qualifications :

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s



And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K — Formula 1 (@F1) September 5, 2020

La F1 fait escale en Italie pour ce Grand Prix, qui va se dérouler sur le mythique circuit de Monza. Les pilotes auront le loisir de s'affronter sur les grandes lignes droites offertes par le début du tracé, avant d'enchaîner les virages du circuit long de 5,793 kilomètres. Comme d'habitude, les journées de vendredi et samedi seront dédiées aux essais et qualifications. La course aura quant à elle lieu dimanche après midi avec un départ annoncé à 15h10. Voici le programme du GP de F1 2020 :

Vendredi 4 septembre 2020 : essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30).

essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30). Samedi 5 septembre 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h).

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h). Dimanche 6 septembre 2020 : course du Grand Prix d'Italie F1 (15h10-17h10).

Seuls les abonnés aux chaînes du groupe Canal + pourront pleinement profiter du GP d'Italie à Monza : les essais et qualifications du vendredi 4 septembre et samedi 5 septembre seront retransmis sur la chaîne Canal + Sport et Canal +. La course du GP d'Italie sera quant à elle retransmise exclusivement sur la chaîne Canal +. Retrouvez ci-dessous le programme TV complet du GP d'Italie F1 2020 avec les chaînes, horaires et le programme.

Programme TV du GP d'Italie F1 2020 :

Vendredi 4 septembre : essais libres 1 et 2 de F1 à 10h50 et 14h50 heure française. (Canal + Sport).

essais libres 1 et 2 de F1 à 10h50 et 14h50 heure française. (Canal + Sport). Samedi 5 septembre : essais libres 3 de F1 à 11h50, qualifications de F1 à 14h45 (Canal + Sport)

essais libres 3 de F1 à 11h50, qualifications de F1 à 14h45 (Canal + Sport) Dimanche 6 septembre : la Grille à 14h, course du GP d'Italie F1 à partir de 15h10, heure française. (Canal +).

Canal + est le diffuseur exclusif de la saison de F1 en France. La chaîne payante sur abonnement diffusera donc l'intégralité du week-end de course du GP d'Italie F1, y compris les essais libres et les qualifications le samedi. A noter qu'il est également possible de visionner la course en direct ainsi que ces sessions d'essais libres et de qualifications sur votre ordinateur; via la plateforme de streaming MyCanal.fr, elle aussi disponible sur abonnement. D'autres préféreront utiliser le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un abonnement appelé F1 TV Direct, qui permet quant à lui de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. Cela comprend donc les essais, qualifications, et bien sûr les courses de toute la saison de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques. Il est même possible de suivre son pilote préféré en caméra embarquée durant la course ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profiterez de :