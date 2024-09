Grand Prix de Singapour : de la revanche dans l'air

Décevants en Azerbaïdjan le week-end dernier, Max Verstappen et Lando Norris, les deux premiers du championnat du monde, entendent bien se reprendre à Singapour.

Une occasion de gâchée. Mais pour qui ? Alors que l'un, Max Verstappen, avait l'occasion de prendre un peu plus d'avance, et l'autre, Lando Norris, de rattraper une partie de son retard, les deux pilotes à la lutte pour le titre de champion du monde se sont manqués le week-end dernier à Bakou. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan a confirmé que Verstappen était dangereusement rentré dans le rang depuis trois mois. Sixième des qualifications, cinquième de la course, le Néerlandais n'a jamais été en mesure de décrocher une huitième victoire cette saison. La disette s'allonge – il n'a plus gagné depuis le 23 juin – et on ne voit pas trop comment la Red Bull pourrait permettre au triple champion du monde en titre de redevenir intouchable lors des sept derniers Grands Prix.

Cette soudaine perte de vitesse du Néerlandais a ouvert l'appétit de Norris, vainqueur à Miami et aux Pays-Bas cette année. Le jeune Britannique a terminé les trois dernières courses devant son rival mais a raté le coche le week-end dernier. La faute à une séance de qualifications complètement manquée qui lui a valu de s'élancer de la 16ème place sur la grille (il avait signé le 17ème chrono avant de bénéficier de la disqualification de Pierre Gasly). Sa remontée jusqu'à la quatrième place fut belle – il était 6ème avant l'accrochage entre Sergio Perez et Carlos Sainz à deux tours de la fin -, mais il aurait pu faire beaucoup mieux s'il n'était pas passé à côté le samedi. Bilan : il n'a repris que 3 points à un Verstappen en difficulté (avec le point de bonus pour le meilleur tour en course).

L'écart entre les deux hommes est passé de 62 à 59 points, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Un succès de Norris à Singapour dimanche couplé à un abandon de Verstappen pourrait rapprocher le pilote McLaren à une trentaine de points. Mais l'inverse mettrait presque fin à tout suspense et ouvrirait en grand la voie d'une quatrième couronne mondiale à Verstappen. Avant une pause de quatre semaines, le Grand Prix de Singapour, disputé en ville et en nocturne, pourrait bien marquer un tournant dans la saison avant le sprint final qui se lancera fin octobre aux États-Unis. Et la possibilité de voir les Ferrari et les Mercedes, sans oublier Oscar Piastri et Sergio Perez, venir se mêler à la lutte pour la victoire rend la situation encore plus indécise. Vivement dimanche !

A quelle heure suivre le Grand Prix de Singapour ?

Après l'Azerbaïdjan le week-end dernier, le paddock reste en Asie cette semaine avec le dix-huitième Grand Prix de la saison programmé à Singapour. Malgré les six heures de décalage horaire avec Paris, les téléspectateurs français ne seront pas trop dépaysés puisque les différentes séances d'essais et la course seront disputées en fin d'après-midi et en soirée à Singapour. Ainsi, les monoplaces effectueront leurs premiers tours de roue vendredi à partir de 11h30 (17h30, heure locale) et dimanche le Grand Prix débutera à 14h (20h, heure locale).

Essais libres 1 à 11h30 le vendredi 20 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 15h le vendredi 20 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 11h30 le samedi 21 septembre (durée : 1h)

Qualifications à 15h le samedi 21 septembre (durée : 1h)

Grand Prix à 14h le dimanche 22 septembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix ?

Le Grand Prix de Singapour sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que la chaîne premium diffusera la course, dimanche à partir de 14h.

Vendredi : Libres 1 à 11h1 5+ Libres 2 à 14h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 11h15 sur Canal+ Sport + Qualifis à 14h40 sur Canal+ 360

Dimanche : "La Grille" à 12h55 sur Canal+ 360 + Grand Prix à 14h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 17 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 313 points

2. Lando Norris (McLaren) 254 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 235 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 222 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 166 points

7. Sergio Perez (Red Bull) 143 points

7. George Russell (Mercedes) 143 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 58 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Alex Albon (Williams) 12 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

15. Pierre Gasly (Alpine) 8 points

16. Oliver Bearman (Ferrari) 7 points

17. Kevin Magnussen (Haas) 6 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

19. Franco Colapinto (Williams) 4 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahreïn (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre (Vainqueur : Piastri)

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h