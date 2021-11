GP du Brésil F1 : horaire, chaîne TV, course sprint... Où suivre le Grand Prix ?

GP DU BRESIL F1. Le GP du Brésil F1 a lieu ce dimanche 14 novembre sur le circuit d'Interlagos près de Sao Paulo. Voici le programme complet pour ne rien manquer de ce nouveau Grand Prix !

[Mis à jour le 12 novembre 2021 à 17h11] Le sprint final de la F1 est lancé avec cinq courses en six week-ends ! Place au 2e round avec le Grand Prix du Brésil sur le très apprécié tracé d'Interlagos dans la banlieue de Sao Paulo. Sur les terres d'Ayrton Senna, Lewis Hamilton doit impérativement réduire l'écart sur Max Verstappen en quête d'un premier titre de champion du monde.

Sur le rapide circuit brésilien, qui avait offert à Pierre Gasly son premier podium en F1 en 2019, les deux prétendants au titre mondial devront se défaire de nombreux pièges, notamment celui de la course sprint qui remplace une fois encore la traditionnelle séance de qualifications. Celle-ci aura lieu dès ce vendredi soir et servira à composer la grille de départ pour la course sprint qui se tiendra samedi. Le résultat de cette dernière, qui offrira quelques maigres points aux trois premiers, permettra de composer la grille de départ pour la "vraie" course, le Grand Prix du Brésil programmé dimanche soir. Retrouvez ci-dessous le programme complet.

Quels sont les horaires des essais libres du GP du Brésil ?

Les essais libres du GP du Brésil 2021 débuteront ce vendredi 12 novembre. Voici le programme avec les horaires en heure française :

Essais libres 1 : vendredi 12 novembre de 16h30 à 17h30.

Essais libres 2 : samedi 13 novembre de 16h à 17h.

Quels sont les horaires des qualifications du GP du Brésil ?

Attention, les qualifications sont programmées dès ce vendredi soir en raison de la tenue de la course sprint le samedi. La séance débutera à 20h, heure française et servira à déterminer l'ordre de départ pour la course sprint du samedi.

Quand a lieu la qualification course sprint du GP du Brésil ? Les horaires

Ce Grand Prix du Brésil comprend donc une course sprint, un format court qui permettra de composer la grille de départ pour le dimanche. Les pilotes auront donc beaucoup à perdre ce dimanche sur la piste. Rendez-vous samedi 13 novembre à partir de 20h30 heure française pour une course qui ne devrait pas durer plus de 30 minutes.

Quels sont les horaires du GP du Brésil 2021 ?

Quant à la course, elle se déroulera dimanche 14 novembre sur le format habituel. Le départ est prévu à 18h, heure française.

Sur quelle chaîne suivre le GP du Brésil 2021 ?

Rendez-vous sur les antennes de Canal + pour suivre cette course ! Le bouquet de chaînes payante est le seul à diffuser ce GP du Brésil.

Vendredi 12 novembre : essais libres 1 (de 16h30 à 17h30) et séance de qualifications à partir de 20h40 à suivre sur Canal + Décalé.

Samedi 13 novembre : essais libres 2 (à 16h) et course sprint à 20h à suivre sur Canal +.

Dimanche 14 novembre : Grand Prix du Brésil à suivre sur Canal + dès 18h. L'émission La Grille débutera à 17h.

Pas de téléviseur à votre disposition ? Pas de panique : il est bien entendu possible de suivre ce GP du Brésil en streaming de manière légale ! Canal + propose ainsi un abonnement à son service de streaming MyCanal.fr, qui permet de visionner la course, les essais et les qualifications de ce GP du Brésil. Et ce en direct sur un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette. Outre ce service, les fans de F1 les plus chevronnés pourront s'abonner à F1 TV Direct, qui permet de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. Retransmission en direct des essais libres, des qualifications, des courses, live timing, statistiques détaillées, caméras embarquées... Il y en a pour tous les goûts et cette offre devrait vous permettre de suivre les GP comme si vous y étiez. Cet abonnement à F1 TV direct est facturé 189 euros à l'année. Un abonnement mensuel existe également. Voici la liste des contenus auxquels le service permet d'accéder :