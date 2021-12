GP d'Abu Dhabi F1 : horaire, chaîne TV, qualifs... Comment suivre le Grand Prix ?

GP D'ABU DHABI F1. C'est l'heure du duel final ! Max Verstappen et Lewis Hamilton se retrouvent ce week-end à Abu Dhabi pour une ultime bataille dans la course au titre mondial. Pour être sûr de ne rien manquer, voici le programme TV complet de ce Grand Prix d'Abu Dhabi.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 16h15] Cette fois, il n y aura pas d'échappatoire, plus de rattrapage, de nouveau coup de théâtre au prochain Grand Prix ! "Rendez-vous au dernier virage", annonce Canal ++ à l'aube de ce dernier GP de la saison qui voit Max Verstappen et Lewis Hamilton se retrouver à égalité de points avant le départ à Abu Dhabi. Après de dernières courses tendues, Lewis Hamilton a refait son retard, porté par une dynamique autant que par les performances retrouvées de sa Mercedes et d'un moteur qui fait des merveilles. Face à lui, Max Verstappen a montré un peu de tension mais confirmé en Arabie Saoudite qu'il restait toujours aussi redoutable quand il s'agit de montrer les dents en piste. Très attendue, cette dernière course de la saison se dispute en plus sur un circuit redessiné où plusieurs virages ont été modifiés pour faciliter les dépassements et éviter une nouvelle purge sur un circuit émirati qui a davantage proposé de belles siestes dominicales aux fans de F1 que de palpitantes finales de saison. Pour ne rien manquer de ce GP d'Abu Dhabi 2021, voici le programme complet du Grand Prix.

A quelle heure suivre les qualifications du GP d'Abu Dhabi 2021 ?

Les qualifications seront à ne pas manquer puisque la composition de la grille de départ de ce GP d'Abu Dhabi aura un impact direct sur le début de la course. Une pole position de Max Verstappen le placerait en position de force face à un Lewis Hamilton contraint de le devancer sur la piste dimanche lors du Grand Prix pour remporter un 8e titre de champion du monde. La séance de qualifications se disputera au crépuscule sur le circuit de Yas Marina et sera précédée d'une dernière séance d'essais libres le samedi matin.

Essais libres 3 samedi 11 décembre à

Qualifications du GP d'Abu Dhabi samedi 11 décembre à 14h

Quels sont les horaires du GP d'Abu Dhabi 2021 ? A quelle heure aura lieu le départ ?

Le départ du GP d'Abu Dhabi sera donné ce dimanche 12 décembre à 14h, heure française. Ce Grand Prix se dispute en effet au crépuscule à Yas Marina pour se terminer dans la nuit afin d'être disputé à un horaire optimal sur le continent européen.

Sur quelle chaîne TV suivre le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 ?

C'est Canal + qui diffusera le dernier Grand Prix de la saison. Le bouquet de chaînes payantes est le diffuseur exclusif de la F1 en France. Si quelques courses ont été retransmises sur des chaînes gratuites ces derniers mois (notamment sur TMC), ce ne sera pas le cas de ce GP d'Abu Dhabi décisif dans la course au titre mondial. Voici le programme TV complet :

Qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi le samedi 11 décembre à 14h heure française sur Canal +.

Course du Grand Prix d'Abu Dhabi le dimanche 12 décembre à 14h, heure française sur Canal +.

Peut-on suivre le GP d'Abu Dhabi 2021 en streaming ?

Le GP d'Abu Dhabi pourra également être suivi en streaming. Si vous préférez suivre le Grand Prix sur votre smartphone, tablette ou ordinateur ou ne pouvez tout simplement pas être chez vous à l'heure du départ de cette ultime course, rendez-vous sur la plateforme MyCanal pour suivre le Grand Prix en direct. L'accès est réservé aux abonnés de Canal +. Autre solution, le site officiel de la F1 avec le service F1TV qui propose la course comme à la TV mais aussi des angles inédits, des caméras embarquées ou encore des infos supplémentaires comme le live timing avec tous les temps au tour des pilotes.