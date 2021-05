"GP de France F1 : date, billetterie, programme... Les infos"

GP DE FRANCE F1. Annulé l'année dernière en raison de la pandémie du coronavirus, le GP de France fera son grand retour mais sera décalé d'une semaine, toutes les infos.

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 09h58] Un peu de patience, dans quelques semaines, le Grand Prix de France de Formule 1 fera son grand retour au calendrier 2021. Mais attention, en raison du contexte sanitaire et de l'annulation du GP de Turquie, l'édition 2021 a été avancée d'une semaine et se déroulera le week-end du 20 juin. Un report qui provoque l'annulation de la démonstration de Romain Grosjean au volant d'une Mercedes puisque le pilote sera bloqué aux Etats-Unis avec l'Indycar mais également la tristesse de nombreux fans qui ne pourront pas se rendre au Castellet avec ce report. Pierre Gasly a notamment réagi. "C'était un peu surprenant, car il me semble que c'est dans un mois, donc ça va arriver très vite. C'est triste de voir que des gens ne vont plus pouvoir venir car, j'imagine, il faut vraiment s'organiser pour certains, et il faut beaucoup d'argent juste pour venir nous soutenir. Je suis vraiment désolé pour ces gens, qui ont été grandement affectés par ce changement de dernière minute. J'espère que des solutions leur seront proposées, au moins un remboursement. Et j'espère, je ne sais pas… qu'on va leur donner des billets pour l'an prochain, ou trouver des solutions." En attendant, voici toutes les infos :

Le Grand Prix de France de Formule 1 se tiendra donc le week-end du 18, 19 et 20 juin. Pour rappel, un Grand Prix de Formule 1 débute le vendredi avec la tenue des premiers essais libres. Le samedi, ont lieu les derniers essais libres et la séance de qualifications avant la course le dimanche après-midi. Mais le programme est bien plus riche avec de nombreuses autres courses mais aussi des animations, des concerts...