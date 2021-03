"GP de Bahreïn F1 : horaires, diffusion TV, toutes les infos du Grand Prix"

GP DE BAHREIN F1. La F1 fait son grand retour ce week-end avec le tout premier Grand Prix de la saison à Bahreïn qui bénéficiera d'une diffusion en clair. Horaires, chaîne TV, streaming... Toutes les infos

[Mis à jour le 23 mars 2021 à 10h00] L'heure de la reprise a sonné pour l'ensemble du paddock de la Formule 1 ! Après une très longue pause, les pilotes sont de retour sur la piste ce week-end pour le coup d'envoi de la saison qui s'annonce très excitante. Entre les débuts d'Aston Martin avec un Sébastian Vettel revanchard, le grand retour de Fernando Alonso chez Alpine F1, les débuts de Mick Schumacher, Sergio Perez chez Red Bull... Le Grand Prix de Bahreïn aura une saveur bien particulière. Champion du monde en titre, Lewis Hamilton voudra certainement frapper fort dès ce premier Grand Prix et effacer des tests hivernaux assez étrange pour l'écurie avec des problèmes de fiabilité.

Voici tous les horaires sur le premier GP de la saison de Formule 1.

Avec la manche reportée en Australie, c'est donc le Grand Prix de Bahreïn qui ouvre le bal de la saison de Formule 1 du 26 au 28 mars 2021. Retrouvez le programme complet du GP :

Vendredi 26 mars 2021 : essais libres 1 à 11h45; Essais libres 2 à 15h45

Samedi 27 mars 2021 : essais libres 3 à 12h40; Qualifications à 15h40

Dimanche 28 mars 2021 : La Grille à 15h30; Course à 16h55

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de Formule 1, pour le coup d'envoi de la saison le GP de Bahreïn diffusera d'une diffusion en clair et en intégralité sur les antennes de Canal +, voici tous les horaires du Grand Prix :

Le programme TV du Grand Prix de Bahrëin 2021

Vendredi 26 mars 2021 : essais libres 1 à partir de 11h45 et essais libres 2 à partir de 15h45 sur Canal +

Samedi 27 mars 2021 : essais libres 3 à partir de 12h40, qualifications à partir de 15h40 sur Canal + Décalé

Dimanche 28 mars 2021 : GP de Bahreïn à partir de 16h55 sur Canal +

Pas de TV ou envie de suivre la course sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Plusieurs solutions existent en cette saison 2021 de F1. Le Grand Prix de Bahrein de F1 sera ainsi aussi visible sur le web lorsqu'il sera à nouveau programmé. Rendez-vous pour cela sur le site de streaming de Canal+ MyCanal qui offre une diffusion en live des chaînes dont vous êtes abonnés. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Autre possibilité, l'offre officielle de streaming offerte par le site officiel de la F1. Le F1 TV Direct permet de suivre la course en direct mais aussi les séances d'essais et de profiter de nombreux angles de caméras dont de multiples caméras embarquées pour suivre au plus près votre pilote préféré ! Une offre d'abonnement a été lancée en 2018. Pour l'ensemble de la saison 2019, le prix est de 64,99 euros l'abonnement annuel. Pour ce prix, l'abonnement inclut :