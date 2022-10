Pénurie d'essence chez Total : encore à sec, où trouver du carburant ? La carte

PENURIE ESSENCE. Total fait encore face à des problèmes d'approvisionnement de ses stations service en ce milieu de semaine. La situation s'améliore-t-elle ? Voici quelques conseils et la carte pour trouver du carburant près de chez vous.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 12h05] Ile de France mais aussi Bouches du Rhône ou Nord-Pas de Calais, le nombre de départements et régions concernées par des difficultés pour trouver du carburant s'est encore allongé en début de semaine. On ne note pas de pénurie généralisée mais de grosses difficultés localement pour trouver du carburant dans les stations Total. Ces dernières ont connu un afflux important en raison du prix inférieur à leurs concurrents suite à l'annonce d'une ristourne de 20 centimes s'ajoutant à la remise de 30 centimes mise en place par le gouvernement. Résultat, le pétrolier enregistre des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations, surtout depuis la semaine dernière où un mouvement de grève a touché plusieurs raffineries, compliquant l'approvisionnement de stations déjà en flux tendu.

Peu à peu, la situation s'est tendue dans plusieurs régions. A l'Ile de France ou les Bouches du Rhône vite touchées à l'approche du week-end dernier, s'est ajouté les Hauts-de-France particulièrement en Nord-Pas de Calais. RMC notait également en début de semaine que les 8 stations Total de l'agglomération de Strasbourg étaient en rupture de stock. La cause ? L'afflux d'automobilistes frontaliers, notamment Allemands, qui viennent profiter de tarifs plus avantageux que chez eux. Pour savoir où vous rendre, sachez que TotalEnergies a mis en place une carte interactive, permettant de connaître les carburants disponibles dans les différentes stations-service.

La communication du géant assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers". Le groupe explique également, que depuis le début septembre, les stations-service connaissent "une affluence importante au sein de [leur] réseau de stations (+30% environ)". Reste une ultime solution, déjà adoptée par de nombreux automobilistes ces derniers jours : se tourner vers les concurrents et autres fournisseurs de carburant, quitte à payer plus cher.

Comment savoir où faire le plein ?

Vous pouvez retrouver ci-dessous une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/