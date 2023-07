GP de Grande-Bretagne de F1 : horaires, chaînes TV... Où et quand suivre les essais et la course en direct ?

GP DE GRANDE-BRETAGNE. C'est en Angleterre, sur l'historique circuit de Silverstone, que se disputera ce week-end la dixième course de la saison de Formule 1. Horaires, programme TV, voici toutes les informations à connaître.

Pas de répit pour les pilotes. Dans la foulée du Grand Prix d'Autriche, qui a vu Max Verstappen tout rafler le week-end dernier – course sprint et Grand Prix -, la Formule 1 a rendez-vous à partir de vendredi en Angleterre pour la dixième manche de la saison. Théâtre en 1950 de la première course du nouveau championnat du monde de F1, le circuit de Silverstone verra-t-il s'étendre la domination des Red Bull en 2023, notamment celle de Max Verstappen ? L'écurie britannique a raflé les neuf premiers Grands Prix de l'année, dont sept sont tombés dans l'escarcelle du Néerlandais, déjà seul au monde au classement des pilotes. Même son équipier Sergio Perez, vainqueur en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, pointe déjà à 81 points.

Qui parviendra à briser cette hégémonie ? Epatantes en début d'année, les Aston Martin sont un peu rentrées dans le rang, à l'image des cinquième et neuvième places respectives de Fernando Alonso et Lance Stroll en Autriche. Ferrari suit une trajectoire inverse. Longtemps dans le dur, la Scuderia a repris des couleurs ces dernières semaines, et la deuxième place de Charles Leclerc à Spielberg, son meilleur résultat de la saison, devrait redonner le moral au Monégasque. Septième et huitième dimanche dernier, George Russell et Lewis Hamilton - huit fois vainqueur à Silverstone, la première fois en...2008 -, voudront assurément faire mieux à domicile. Un autre Britannique espère briller, Lando Norris, beau quatrième en Autriche après avoir bénéficié avec une semaine d'avance du nouveau package aérodynamique de sa McLaren.

Seulement 10ème et 15ème il y a une semaine, les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, maintes fois pénalisé pour dépassement des limites du Red Bull Ring ((35 secondes au total, nouveau record), tenteront de se remettre en selle lors d'un Grand Prix qui aura du mal à passer entre les gouttes de pluie. Retrouvez le programme du GP de Grande-Bretagne ainsi que les chaînes et horaires de diffusion TV ci-dessous !

A quelle heure suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Une semaine après le Grand Prix d'Autriche, théâtre de la deuxième course sprint de la saison, retour à un format plus classique ce week-end en Angleterre. Les pilotes entreront en scène vendredi en début d'après-midi pour prendre leurs marques avec le circuit. Samedi, la séance de qualifications se déroulera à 16 heures. C'est au même horaire que sera donné le départ du Grand Prix le dimanche, une heure plus tard que sur les autres circuits européens du fait du décalage horaire qui existe avec la Grande-Bretagne.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 7 juillet (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 7 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 8 juillet (durée : 1h)

Qualifications 16h le samedi 8 juillet (durée : 1h)

Grand Prix à 16h le dimanche 9 juillet (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal, le diffuseur attitré du championnat du monde de Formule 1. Les séances d’essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal++ Sport vendredi et samedi. Le Grand Prix, à partir de 16h dimanche, sera diffusé en exclusivité sur Canal+.

Vendredi 7 juillet : Essais Libres 1 à 13h30 + Essais Libres 2 à 17h à suivre sur Canal+ Sport

Samedi 8 juillet : Essais Libres 3 à 12h30 + Qualifications à 16h à suivre sur Canal+ Sport

Dimanche 9 juillet : émission "La Grille" à 13h55 puis départ du Grand Prix à 16h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce dixième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.

Quel est le circuit du GP de Grande-Bretagne de F1 ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne F1 se déroule sur le mythique circuit de Silverstone, situé dans la commune du même nom. Le circuit de Silverstone a été le premier au monde a accueillir une course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde de F1, le 13 mai 1950. Long de 5,891 kilomètres, son tracé intègre 18 virages et a été remanié au fil des années, la ligne droite des stands ayant notamment changé d'emplacement en 2011. Les infrastructures du circuit peuvent accueillir plus de 150 000 personnes. Alors que l'avenir du GP de Grande-Bretagne à Silverstone était incertain depuis 2017, une annonce des propriétaires du circuit a eu lieu à quelques jours du départ de l'édition 2019 du Grand Prix. Le GP de Grande-Bretagne sera ainsi maintenu à Silverstone au moins jusqu'en 2024.