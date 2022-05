GP de France MotoGP : à quelle heure est le départ ? Programme TV et horaires

GP DE FRANCE MOTO. Ce dimanche, se tient le Grand Prix de France MotoGP sur le circuit du Mans. Le Français Fabio Quartararo sera en 2e ligne. Voici le programme TV complet et les horaires.

[Mis à jour le 14 mai 2022 à 09h26] Jour de Grand Prix de France moto ce dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. A guichet fermé, ce GP de France MotoGP 2022 s'annonce épique après une édition 2021 à huis-clos pour cause d'épidémie de Covid-19. Au Mans, les pilotes des catégories Moto3, Moto2 et de la catégorie reine MotoGP vont à nouveau s'affronter en piste sur un tracé "à l'ancienne", sans interminable ligne droite et généralement apprécié des pilotes pour son côté technique. Les qualifications ont déjà tenu toutes leurs promesses, l'Italien Francesco Bagnaia s'offrant la pole position avec sa Ducati en catégorie MotoGP alors que le Français Fabio Quartararo a réalisé le 4e chrono devant Johann Zarco sixième mais finalement pénalisé et qui s'élancera du 9e rang.

Quand suivre les courses des GP de France moto ? Tous les horaires

Dimanche 15 mai 2022, place aux courses du GP de France MotoGP. Les warm-up auront lieu entre 9h et 10 heures dans les trois catégories.

Grand Prix de France moto catégorie Moto3 : départ à 11h dimanche 15 mai 2022.

Grand Prix de France moto catégorie Moto2 : départ à 12h20 dimanche 15 mai 2022.

Grand Prix de France moto catégorie MotoGP : départ à 14h dimanche 15 mai 2022.

Sur quelle chaîne suivre le Grand Prix de France moto ? Le programme TV

Rendez-vous sur les antennes du groupe Canal ++ pour suivre le Grand Prix de France MotoGP ce week-end. L'ensemble des essais libres des trois catégories vendredi 13 mai sera diffusé sur l'antenne de Canal+ Sport tout au long de la journée. Même chose samedi pour les premiers essais libres. La suite du programme (qualifications et courses) sera diffusée sur Canal+.

Course Moto 3 dimanche 15 mai à partir de 11h sur Canal+

Course Moto 2 dimanche 15 mai à partir de 12h20 sur Canal +.

Course MotoGP dimanche 15 mai à partir de 14h sur Canal +.

Peut-on suivre le Grand Prix de France MotoGP sur une chaîne gratuite ?

Oui, mais seule la course MotoGP dimanche 15 mai sera diffusée en clair. La course sera retransmise sur C8, accessible gratuitement via la TNT et propriété du groupe Canal+ propriétaire des droits de diffusion. Rendez-vous à 14 heures dimanche sur C8 pour suivre le départ et la course MotoGP !

Quelle est la situation au classement du championnat du monde MotoGP avant le GP de France ?

Le Grand Prix de France moto est la septième course d'une saison 2022 partie sur les chapeaux de roues avec des écarts très serrés et cinq vainqueurs différents en sept courses ! Vainqueur au Portugal, 2e en Espagne, Fabio Quartararo a fait oublier un début de saison difficile et le champion du monde en titre a pris les commandes du championnat avant ce rendez-vous à domicile du Grand Prix de France. Voici le top 5 au championnat du monde (l'autre Français Johann Zarco est 7e avec 51 points.)