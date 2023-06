24h du Mans 2023 : Ferrari fait craquer Toyota, comment voir l'arrivée en direct à la TV ?

24 HEURES DU MANS 2023. L'arrivée de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans s'annonce historique. Ferrari et Toyota se livre un terrible duel pour la victoire finale. Retrouvez le classement actualisé et les infos pour suivre l'arrivée en direct à la TV.

[Mis à jour le 11 juin 2023 à 15h11] Ferrari fonce vers la victoire aux 24 Heures du Mans ce dimanche. Alors que la Toyota n°8 se battait à coup de secondes avec le leader, la Ferrari n°51, le Japonais Ryo Hirakawa, vainqueur l'an dernier mais a priori moins rapide que ses coéquipiers Sebastien Buemi et Brendan Hartley, a été choisi par Toyota pour assurer le dernier relais face à Antonio Giovinazzi, ex-pilote de F1 au volant de la Ferrari.

Quelques minutes plus tard, peu avant 14h20 soit à une 1h40 seulement de l'arrivée, le pilote japonais est parti à la faute au virage d'Arnage, endommageant l'avant de son Hypercar et perdant près d'un tour sur la Ferrari pilotée par Antonio Giovinazzi puis Alessandro Pier Guidi. L'Italien gère désormais l'écart au-dessus des 3 minutes alors qu'il reste une heure de course. L'arrivée de ces 24H du Mans 2023, édition du centenaire de l'épreuve, sera à suivre à 16 heures en direct sur La Chaine L'Equipe et sur Eurosport.

Le classement (top 10) à 14h00 après 22 heures de course

Ferrari n°51 avec 322 tours parcourus Toyota n°8 à 3 minutes et 20 secondes Cadillac n°2 à un tour Cadillac n°3 à un tour Porsche n°5 à six tours Ferrari n°50 à six tours Glickenhaus n°709 à sept tours Glickenhaus n°708 à huit tours Peugeot n°93 à 12 tours Inter Europol Compétition (1ere LMP2) à 14 tours

Voir le classement en direct.

Le classement des 24 Heures du Mans est établi à partir du nombre de tours parcourus entre samedi 16h et dimanche 16h. Il existe un classement général mais également un classement par catégories. Trois catégories cohabitent : les Hypercars regroupent les favoris (Toyota, Glickenhaus, Porsche…), les LMP2 des prototypes un peu moins puissants et les LMGTE am, unique catégorie GT désormais. A noter qu'une Chevrolet Camaro ZL1 de Nascar sera la seule concurrente dans la catégorie Innovative Cars.

Quel spectacle depuis le départ donné à 16 heures samedi ! Sur une piste encore mouillée, Toyota a rapidement pris l'avantage en plaçant la n°8 de Sebastien Buemi en tête devant les Ferrari partis en tête. Si la tête de la course a passé sans encombres les premiers virages, un outsider y a déjà perdu gros, Cadillac avec le crash de la n°311 rentrée péniblement au stand après seulement cinq minutes de course. La course a alors été neutralisée sous safety car pour réparer les rails de sécurité endommagés avant une reprise de la course à 16h40.

Cadillac a réagi avec la n°2 aux mains d'Earl Bamber qui a même occupé la tête à 18h en profitant de slow zones suite à des accidents et des stratégies décalées. Avec l'arrivée de la pluie, les accidents, sorties de pistes et interruptions se sont succédées entraînant une valse des leaders. Parmi les perdants du début de course, citons les Cadillac n°3 et Peugeot n°93 suite à une sortie de piste de Jean-Eric Vergne. La Porsche n°6 a également perdu du temps peu après 20 heures suite à une crevaison.

Le deuxième gros fait de course est intervenu à minuit avec un crash impliquant plusieurs concurrents dont la Toyota n°7, contrainte à l'abandon, l'Hypercar pilotée alors par Kamui Kobayashi se retrouvant victime d'une collision en chaîne à minuit avec deux LMP2 et une Ferrari GT. Le crash, touchant la GR010 Hybrid à l'arrière, a causé son abandon. Toyota n'avait déjà plus qu'une seule voiture en course avant même la mi-course mais Ferrari puis Porsche allaient aussi subir des problèmes mécaniques. La Porsche n°5 a aussi lâché prise suite à un problème de refroidissement, comme la Ferrari n°50 trahie par sa mécanique et qui a perdu près de 30 minutes en réparation. Chez Peugeot, c'est la n°94 de Gustavo Menezes, alors troisième, qui est partie à la faute dans la chicane des Hunaudières, perdant plus de 20 minutes en réparations et allait voir ses rêves partir en fumée.

Toyota, avec la n°8, a ensuite repris la tête après la sortie dans les Hunaudières de la Ferrari n°51, mais la nuit n'a pas permis de creuser un quelconque écart significatif. Au lever du jour, la Toyota n°8 ne possédait ainsi que trente secondes d'avance sur la Ferrari n°51 et un tour sur la Cadillac n°2 en embuscade. Les écarts restaient ensuite faibles toute la matinée, la rare avance prise par la Ferrari partant en fumée après un redémarrage difficile dans les stands à 11 heures. Si bien qu'à trois heures de l'arrivée, l'écart entre les deux voitures de tête, la Ferrari n°51 et la Toyota n°8, n'atteignait pas les 20 secondes. La Peugeot n°93, 5e, a craqué peu après 13 heures suite à un problème hydraulique et perdu 4 places pour reculer au 9e rang.

Cette année, deux chaînes TV diffusent les 24 Heures du Mans. Eurosport, diffuseur depuis de nombreuses années, assure une retransmission en intégralité via les chaînes Eurosport 1 et 2 (ainsi que sur l'appli payante Eurosport Player). La prise d'antenne a eu lieu à 15 heures le samedi 10 juin, une heure avant le départ, pour une diffusion jusqu'au dimanche, avec une partie réservée à l'après-course. Eurosport est accessible sur abonnement.

La Chaîne L'Equipe assure une retransmission gratuite des 24H du Mans 2023. Disponible sur la TNT (canal 21) ou via internet (TV connectée ou box internet), La Chaîne L'Equipe va diffuser l'avant-course, le départ à 16 heures puis de nombreuses heures de course.

Diffusion des 24H du Mans 2023 sur La Chaîne L'Equipe : de 9h30 à 21 heures samedi 10 juin.

De 22h55 à 1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche 11 juin.

De 5 heures du matin jusqu'à l'arrivée à 16 heures ce dimanche 11 juin.

Vous pouvez également suivre la course en direct sur le net via les caméras embarquées proposées par Peugeot Sport à bord des 9X8 n°93 et n°94.