GP d'Autriche F1 : programme et chaîne TV, streaming... Comment suivre le Grand Prix ?

GP AUTRICHE F1. Une semaine après un Grand Prix épique à Silverstone, les pilotes de F1 enchaînent en Autriche sur le rapide circuit de Spielberg. Voici le programme TV et tous les horaires de ce GP d'Autriche 2022.

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 11h13] La F1 enchaîne. Une semaine après un Grand Prix spectaculaire en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, les 20 pilotes de F1 ont déjà rendez-vous avec une nouvelle manche du championnat du monde : le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Ce GP sera disputé sur un format inauguré l'an dernier avec une course sprint le samedi servant à composer la grille de départ de la course mais qui rapporte également des points "bonus" au championnat du monde. Les 8 premiers prendront des points : 8 pour le vainqueur, 7 pour le 2e, 6 pour le 3e et ainsi de suite jusqu'au 8e. Les qualifications pour l'ordre de départ de la course sprint ont lieu dès le vendredi !

Le week-end en Angleterre a rebattu les cartes et vu Ferrari refaire un peu de son retard sur Red Bull alors que Carlos Sainz a signé sa première victoire en F1 au terme d'une course qui a laissé des regrets à son coéquipier Charles Leclerc, piégé par la stratégie de la Scuderia. Sur ses terres, Red Bull va tenter de reprendre la main, Max Verstappen n'ayant que peu goûté sa 7e place à Silverstone. Le Néerlandais, champion du monde en titre, brille généralement en Styrie sur un tracé court, très rapide avec ses enchaînements de ligne droite et d'épingles dans les 1er et 2e secteurs et d'enchaînements de courbes dans le 3e secteur. Mercedes, plus en verve en Angleterre, y trouvera-t-il un terrain favorable pour permettre à Lewis Hamilton et George Russell de se mêler à la lutte ?

Quels sont les horaires des essais libres du GP d'Autriche 2022 ?

Les essais libres débuteront vendredi 8 juillet 2022 avec une seule séance au programme, suivie d'une 2e séance samedi après les qualifications en vue de la course sprint de samedi.

Essais libres 1 du GP d'Autriche 2022 : vendredi 8 juillet de 13h30 à 14h30.

Essais libres 2 du GP d'Autriche 2022 : samedi 9 juillet de 12h30 à 13h30.

Quels sont les horaires des qualifications du GP d'Autriche 2022 ?

Le format du week-end est un peu particulier puisqu'il comprend une course sprint samedi 9 juillet. Les pilotes s'élanceront alors suivant le classement des qualifications qui se déroulent dès ce vendredi 8 juillet de 17h à 18h, heure française.

Quels sont les horaires de la course sprint du GP d'Autriche 2022 ?

Samedi, rendez-vous à 16h30 pour la course sprint d'une durée d'une heure. Le résultat offrira à la fois des points au championnat du monde et permettra également de partir en bonne position dimanche durant le Grand Prix.

Quels sont les horaires du Grand Prix d'Autriche dimanche ?

Le "vrai" Grand Prix aura lieu dimanche 10 juillet 2022. Le départ de la course sera donné à 15 heures ce dimanche. Les pilotes devront boucler 71 tours du circuit de Spielberg pour voir le drapeau à damiers.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le GP d'Autriche ? Le programme TV

Comme pour les saisons précédentes, le GP d'Autriche de F1 sera diffusé sur les antennes de Canal ++. Toutes les séances d'essais, depuis la première séance d'essais libres le vendredi matin, seront retransmises.

Le programme complet du GP d'Autriche :

Vendredi 8 juillet 2022 : essais libres 1 à partir de 13h10 sur Canal+ Sport.

Vendredi 8 juillet 2022 : qualifications à partir de 16h40 sur Canal+ Sport.

Samedi 9 juillet 2022 : essais libres 3 à partir de 12h10 sur Canal+ Sport.

Samedi 9 juillet 2022 : course sprint à partir de 16h10 sur Canal+ Sport.

Dimanche 10 juillet 2022 : course à partir de 14h55 sur Canal+.

Il est possible de suivre ce GP de F1 grâce aux offres de streaming disponibles. Ainsi, Canal + permet à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming web. Il sera possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses en direct, avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution légale consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct avec des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont aussi disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour suivre votre pilote préféré comme si vous y étiez ! Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :