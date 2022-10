"GP des Etats-Unis F1 : qualifs, heure du départ, chaîne TV... Comment suivre en direct ?"

GP DES ETATS-UNIS F1. La Formule 1 est à nouveau aux Etats-Unis ce week-end pour la course à Austin sur le circuit des Amériques. Cette fois, il faudra attendra la soirée pour voir la course. Voici le programme TV du week-end.

[Mis à jour le 21 octobre 2022 à 18h17] Place ce week-end au GP de F1 des Etats-Unis. Sur le technique et apprécié tracé d'Austin, c'est la course à la 2e place du classement des pilotes mais aussi le classement des constructeurs qui va focaliser l'attention, Max Verstappen étant assuré d'un 2e titre mondial des pilotes depuis le dernier Grand Prix du Japon. Vous souhaitez suivre ce GP des Etats-Unis en direct ? Voici le programme complet !

Décalage horaire avec le pays de l'Oncle Sam oblige, le GP des Etats-Unis va se tenir en soirée, à l'heure française. La course a en effet lieu à Austin (Texas), sur le circuit des Amériques. 7 heures de décalage sont donc à décompter avec la France dimanche 23. Les sessions d'essais libres et de qualifications auront quant à elles lieu en fin d'après-midi et en soirée le vendredi et samedi. Voici les dates et horaires de ce GP des Etats-Unis F1 2022 :

Vendredi 21 octobre 2022 : essais libres 1 : de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal ++ Sport 360 et essais libres 2 de 00h00 à 1h30 en direct sur Canal + Sport 360

: essais libres 1 : de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal ++ Sport 360 et essais libres 2 de 00h00 à 1h30 en direct sur Canal + Sport 360 Samedi 22 octobre 2022 : de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal + Sport et qualifications dans la nuit de 0h à 1h40.

de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal + Sport et qualifications dans la nuit de 0h à 1h40. Dimanche 23 octobre 2022 : Grand Prix des Etats-Unis, départ de la course à 21h.

Sur quelle chaîne TV suivre le GP des Etats-Unis F1 2022 ?

Cette édition 2022 du Grand Prix des Etats-Unis fait partie des courses de F1 à être retransmises en clair. Vous pourrez suivre la course dès 21h sur la chaîne C8, qui appartient au groupe Canal +. Les abonnés à Canal + pourront eux profiter du week-end complet avec les essais libres, les qualifications et la course à suivre en direct. Voici le programme TV du GP des Etats-Unis 2022 :

Vendredi 21 octobre : essais libres 1 et 2 de F1 à 18h30 et 22h heure française sur Canal + Décalé.

essais libres 1 et 2 de F1 à 18h30 et 22h heure française sur Canal + Décalé. Samedi 22 octobre 2022 : essais libres 3 : de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal + Sport, qualifications dans la nuit, de minuit à 01h40 sur Canal + Sport.

: essais libres 3 : de 21 heures à 22h30 en direct sur Canal + Sport, qualifications dans la nuit, de minuit à 01h40 sur Canal + Sport. Dimanche 23 octobre 2022 : course, GP des Etats-Unis sur C8 et Canal + Sport 360 à partir de 21 heures, heure française.

Si vous souhaitez profiter d'une retransmission plus poussée de ce GP des Etats-Unis, sache qu'il est possible d'utiliser le site officiel de la F1 afin de le visionner. F1.com propose en effet un abonnement appelé F1 TV Direct. Celui-ci offre la possibilité de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. L'abonnement à F1 TV Direct comprend la retransmission en direct des essais libres, des qualifications, et bien sûr de chaque course de la saison de Formule 1 en direct. Les passionnés les plus chevronnés pourront quant à eux profiter du live timing et des statistiques détaillées de leur pilote préféré, ainsi que de chaque monoplace et des écuries. Il est même possible de suivre un pilote en particulier avec la caméra embarquée de sa monoplace ! Immersion maximum. Voici tous les contenus auxquels il permet d'accéder :

les courses des Grands Prix en direct et en replay

les séances d'essais libres et qualifications en direct

les courses annexes (F2, F3...) en direct

les caméras embarquées et les communications radios des pilotes

les chronométrages (et live timing) en direct

les archives de courses de F1 pour revivre l'histoire de cette compétition mythique

A noter que les abonnés à Canal + pourront aussi visionner la course, les essais et les qualifications de ce GP des Etats-Unis en direct sur leur ordinateur via la plateforme de streaming MyCanal.fr. Comme la chaîne télévisée, ce service est uniquement disponible sur abonnement.