GP Emilie-Romagne F1 : horaire, streaming, diffusion TV... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP IMOLA 2021. Après une première bataille entre Verstappen et Hamilton à Bahreïn, les deux hommes devraient à nouveau se battre pour la victoire avec un Sergio Perez en guise d'arbitre. Chaîne TV, horaires... Toutes les infos

87 millièmes ! C'est l'écart entre la 99e pole position en carrière de Lewis Hamilton et Max Verstappen, troisième sur la grille. Dans une séance accrochée, c'est finalement le Britannique qui s'est montré le plus fort en devançant les deux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Le Mexicain aurait même pu signer une pole surprise mais échoue à 35 millièmes de la Mercedes. Derrière, Lando Norris peut s'en vouloir. Auteur d'un week-end très solide au volant de sa McLaren, le Britannique aurait pu signer une première ligne mais a vu son tour annulé pour avoir dépassé les limites du circuit et doit se contenter de la 7e place. Comme à Bahreïn, Charles Leclerc signe le 4e temps et sort Pierre Gasly de la seconde ligne qui réalise tout de même une belle séance avec le 5e chrono. On notera également la belle performance d'Esteban Ocon qui signe le 9e chrono au volant de son Alpine alors qu'au rayon des déceptions, Carlos Sainz est seulement 11e et Fernando Alonso 15e derrière les deux Williams...

Retrouvez les dates, horaires, chaînes TV et le programme de ce Grand Prix ci-dessous !

Le GP d'Emilie-Romagne 2021 va avoir lieu le dimanche 18 avril 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix sur le circuit d'Imola F1 2021 ci-dessous :

Vendredi 16 avril 2021 : essais libres 1 de F1 (11h-12h), essais libres 2 (14h30-15h30)

essais libres 1 de F1 (11h-12h), essais libres 2 (14h30-15h30) Samedi 17 avril 2021 : essais libres 3 (11h-12h), qualifications de F1 (14h-15h)

: essais libres 3 (11h-12h), qualifications de F1 (14h-15h) Dimanche 18 avril 2021 : course du Grand Prix d'Emilie Romagne F1 (15h-17h)

Le Grand Prix d'Emilie-Romagne va être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 16 avril puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche.

Le Programme TV du GP d'Emilie-Romagne 2021 :

Vendredi 16 avril 2021 : essais libres 1 à partir de 11h sur Canal + Sport, essais libres 2 à partir de 14h30 sur Canal + Sport

: essais libres 1 à partir de 11h sur Canal + Sport, essais libres 2 à partir de 14h30 sur Canal + Sport Samedi 17 avril 2021 : essais libres 3 à partir de 11h sur Canal + Sport, qualifications à partir de 14h heure française Canal + Sport.

essais libres 3 à partir de 11h sur Canal + Sport, qualifications à partir de 14h heure française Canal + Sport. Dimanche 18 avril 2021 : Grand Prix d'Emilie-Romagne F1 à partir de 15h sur Canal +

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il est possible de suivre ce Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 via les différentes offres de streaming à votre disposition. La chaîne privée Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. Il est ainsi possible d'y visualiser les essais libres, qualifications et bien évidemment les courses de F1 en direct. Le tout avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution pour les passionnés de Formule 1 consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront aussi des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous étiez avec lui dans sa monoplace ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Avec cet abonnement, vous profitez de :